„Es war ein extrem schnelllebiges Jahr, es gab einige Höhen und Tiefen und war alles andere als langweilig“: Ralf Haselsteiner zog bei der 148. Mitgliederversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Herzogenburg-Stadt Bilanz über seine ersten zwölf Monate als Kommandant.

Die Tiefen? Aufgrund seiner beruflichen Tätigkeit war es für Haselsteiner nicht leicht, sich in seine neue Funktion zu einzuarbeiten. Die Höhen? Die Unterstützung, die er von den Feuerwehrkameraden erfahren hat.

„Größter Brocken war die Feuerbeschau!“

Kommandant Ralf Haselsteiner

Einen großen Dank sprach Haselsteiner auch an seinen Vorgänger Rudi Singer für die wertschätzende Zusammenarbeit aus. „Er hat sich nur eingemischt, wenn er gebeten wurde - was nicht überall selbstverständlich ist.“

Ferry Fessl dankte allen Silberhelmen, die ihre Freizeit unentgeltlich zur Verfügung gestellt haben, bevor Rudi Singer die Berichte der Chargen und Sachbearbeiter zu Gehör brachte.

So ist der Aufgang zur Atemschutz-Werkstätte in der Osthalle zur Erhöhung der Sicherheit und Unfallvermeidung mit einer größeren und breiteren Stiege versehen worden. Es wurden fünf neue Masken angekauft, sieben Mitglieder haben die Heißausbildung der Stufe 4 in einem mit Gas befeuerten Container in Sitzenberg-Reidling abgeschlossen.

Verwirrung durch Änderung in Planung

Stefan Dörflinger dankte Verwalter Florian Schmidtbauer für seine großartige Hilfe und Unterstützung, da in seinem ersten Jahr als Ausbildner nicht gleich alles wie erhofft klappte. Die Umstellung auf einen neuen Ansprechpartner und Änderungen in der Übungsplanung haben doch für etwas Verwirrung gesorgt.

Als besondere Übungen hob er jene zum Thema „Hydraulisches Rettungsgerät“ hervor, bei der in knapp zweieinhalb Stunden vieles ausprobiert und neue Erfahrungen gesammelt wurden, sowie ein Planspiel, bei dem ein Einfamilienhaus und ein kleiner Gewerbebetrieb in „Brand“ gesetzt wurden und - obwohl nur gespielt - die Führungskräfte dabei schön ins Schwitzen gerieten.

Außerdem gab es eine Verkehrsunfall-Übung mit dem Roten Kreuz, bei der dem Rettungsdienst der Patient erstmalig auf dem Spineboard - ein Hilfsmittel zur Rettung verunglückter Personen, bei denen eine Verletzung der Wirbelsäule nicht auszuschließen ist - übergeben wurde, sowie eine gemeinsam mit der Feuerwehr Oberndorf/Ebene geplante und durchgeführte Pkw-Brandübung. Nach dem ersten Ablöschen Autos wurden diese nochmals angezündet, um auch das Vorgehen mittels Schaum und tragbarer Feuerlöscher üben zu können. Leider wurde dabei die geliebte Übungspuppe ein Raub der Flammen.

Bei der Unterabschnittsübung war ein Brand während eines Elternabends im Stadtkindergarten die Annahme. 15 Personen sind „gerettet“ und dem Rettungsdienst übergeben worden. Diese Übung zeigte den Florianis wieder einmal, wie wichtig gemeinsame Probeläufe und eine gute Planung sind. „Meine größter Dank und Respekt gilt all jenen Beteiligten, die zu den Übungen kommen und auch mitmachen, wenn es nicht gerade ihr Lieblingsthema ist“, so Dörflinger.

Es gab einige Adaptierungen im Fuhrpark, das Löschfahrzeug und auch der Stapler konnten ihre wohlverdiente, längst fällige Feuerwehrpension antreten und wurden zu fairen Preisen veräußert. Im Gegenzug ist ein gebrauchter Stapler angeschafft worden, der voll und ganz den Bedürfnissen entspricht.

„Ein Großteil der Reparaturen konnte in Eigenregie von vielen fleißigen Händen durchgeführt werden, daraus resultiert ein Arbeitsaufwand von weit über 100 Stunden“, hieß es im Bericht von Fahrmeister Thomas Kramer.

Die neuen Mitglieder erhielten ihre persönliche Schutzausrüstung. „Hier gilt unser Dank Emmi Lang für ihr großes Engagement in Bekleidungsangelegenheiten. Sie nehmen sehr viel Zeit in Anspruch“, so Oliver Wallner.

Die Tätigkeiten im Bereich des vorbeugenden Brandschutzes umfassten oftmals die Vidierung von Brandschutzplänen, außerordentliche Feuerbeschauen, Verhandlungen mit Behörden sowie auch diverse Beratungstätigkeiten. 2016 wurden neun Brandsicherheitswachen durchgeführt. Kommandant Ralf Haselsteiner: „Der größte Brocken war aber mit Sicherheit die Durchführung der wiederkehrenden feuerpolizeilichen Beschau laut NÖ Feuerwehrgesetz. Diese Feuerbeschau ist eine sehr verantwortungsvolle Sachverständigentätigkeit, die nur während der Tagesarbeitszeit erledigt werden kann. Gemessen an einer normalen Vollzeitbeschäftigung, wurden einige unserer Mitglieder über eineinhalb Arbeitsmonate für die Erledigung benötigt. Für mich alleine ist das nicht durchführbar, darum möchte ich mich bei allen Kollegen bedanken, die sehr viele Stunden Urlaub oder Freizeit geopfert haben und mich bei dieser verantwortungsvollen Tätigkeit großartig unterstützten.“