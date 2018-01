Bei der Mitgliederversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Reichersdorf berichtete Kommandant von einem „überdurchschnittlichen Jahr 2017“: Insgesamt musste die Wehr zu 21 Einsätzen (um acht Einsätze mehr als 2016), davon fünf Brandeinsätze, 13 technische Einsätze und eine Brandsicherheitswache, ausrücken.

„Wie in den vergangenen Jahren bildeten die technischen Einsätze das Schwergewicht in der Statistik. Einmal mehr waren die Kreuzungen entlang der Landesstraße 113 neuralgische Punkte mit einer hohen Unfallhäufigkeit. Zum Glück sind die Unfälle durchwegs sehr glimpflich und zumeist nur mit Blechschäden ausgegangen“, so Kommandant Poschmaier.

Im Vorjahr rückte die Wehr auch zu zwei Personensuchen (Anmerkung: Inzersdorf und Donauufer-Bereich Krems) aus. Der heikelste Einsatz war sicherlich der Brandeinsatz bei der Firma Sun-Chemicals (Anmerkung: besser bekannt als Benda- Lutz-Werke), wo Aluminiumpulver beim Entleeren eines Mischers in Brand geraten ist. „Nach der Alarmierung um Mitternacht wurde das Feuer unter Verwendung von schwerem Atemschutz zunächst mittels Aufbringen von Löschsand zurückgehalten. Nach dem Aufrichten des Mischers konnte es erfolgreich erstickt werden.“, so der Feuerwehrkommandant.

Sehr positiv verlief im Vorjahr das Feuerwehrfest samt Florianifeier.