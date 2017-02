Seit sechs Jahren ist das sogenannte „10er-Haus“ in der Traismaurer Innenstadt der Sitz des Kunstvereins „Fine Art“. Bereits 1996 begannen Inge und Franz Zauchinger in ihrem Haus in Krems-Stein eine intensive Ausstellungstätigkeit. Beständig steigende Besucherzahlen sprengten schließlich den Rahmen der verfügbaren Räumlichkeiten. Der Wunsch, großformatige Bilder und Skulpturen zu präsentieren, gab vor zehn Jahren den Anstoß, gemeinsam mit Martin Lutz aus Traismauer den Verein „Fine Art - Galerie- und Kunstverein“ zu gründen.

Mit Kulturpreis des Landes gewürdigt

Durch den Erwerb und der anschließenden Generalsanierung des „10er-Hauses“ sowie der entsprechenden Adaptierung schufen Martin und Erna Lutz die Voraussetzungen, um den Kunstverein in Traismauer zu etablieren.

Mehrere Räume wurden für Ausstellungszwecke und Konzertabende adaptiert. Seither haben bereits zahlreiche gut besuchte Ausstellungen und Konzerte im „10er-Haus“ stattgefunden. In Anerkennung für ihr Engagement hat die „Fine-Art-Galerie“ 2015 den Kulturpreis des Landes NÖ für Kulturinitiativen erhalten.

Auch für heuer hat der Kunstverein ein abwechslungsreiches Kunst- und Konzertprogramm zusammengestellt. Den Auftakt für den Veranstaltungsreigen bildete eine äußerst sehenswerte Ausstellung des renommierten Künstlers Gottfried Salzmann. Er zählt zu den bedeutendsten zeitgenössischen Künstler Österreichs. Die Kunsthistorikerin Renée Gadsden sprach bei der Vernissage über die umfassende Ausstellung und stellte den Künstler vor.

Gottfried Salzmann, geboren 1943 in Saalfelden, studierte in Wien und Paris. Heute lebt er in Frankreich. Seine Werke wurden in über 150 Einzelausstellungen weltweit gezeigt. In der Fine-Art-Galerie sind nicht nur Aquarelle und Collagen mit Motiven aus Österreich, Frankreich und den Vereinigten Staaten, sondern auch Fotografien von Salzmann zu sehen. Im Jahr 2011 ist dem Künstler die höchste nationale Auszeichnung, das Ehrenzeichen für Wissenschaft und Kunst, verliehen worden.

Ausstellung ist noch bis 17. März zu sehen

Bereits am kommenden Freitag, 10. Februar, lädt der Kunstverein ab 20 Uhr zu einem Konzert mit dem „Indian-Air-World- Jazz-Trio“. Dabei besteht auch die Gelegenheit, die Ausstellung von Gottfried Salzmann vor dem Konzert und in der Konzertpause zu betrachten.

Die Ausstellung ist nach Vereinbarung ( 0664/33887200 oder 0680/3133185) noch bis zum 17. März zu sehen.