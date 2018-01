Zwei Gruppen von der Polytechnischen Schule nehmen auch heuer wieder an der „First Lego League“ teil – das ist ein Förderprogramm, das Kinder und Jugendliche in einer sportlichen Atmosphäre an Wissenschaft und Technologie heranführt. Dadurch soll ihnen der Zugang zu naturwissenschaftlichen Fächern erleichtert sowie ihre Motivation, einen Ingenieur- oder IT-Beruf zu erlernen, frühzeitig geweckt werden.

Ziel der „First Lego League“ - kurz FLL – ist es, Kinder und Jugendliche für Wissenschaft und Technologie zu begeistern, die Entwicklung von Teamgeist bei den Gruppen – und Kinder und Jugendliche anzuspornen, komplexe Aufgaben mit kreativen Lösungen zu bewältigen.

Der Wettbewerb kombiniert den Spaß an Technik und Wissenschaft mit einer spannenden Atmosphäre eines Sportevents. Im Team arbeiten die Kinder und Jugendlichen wie echte Ingenieure an einem gemeinsamen Thema. Sie planen, programmieren und testen einen vollautomatischen Roboter, um knifflige Missionen zu meistern. Thema der heurigen FLL ist „Hydro Dynamics“ - Vorkommen, Nutzung, Lagerung und Bewegung von Wasser zu ergründen. Bewertet wird jeweils von einer Jury das Können in den Bereichen Robot Game, Technik und Design, Forschungspräsentation und Teambewerb.

Qualifizierte Teams können sich nach den Regionalbewerben – im WIFI St. Pölten steigt er am Donnerstag, 18. Jänner, 130 Jugendliche werden teilnehmen – zum Semifinale, das 3. Februar in Bregenz stattfindet, anmelden. Das Finale für Zentraleuropa findet dann am 17. und 18. März in Aachen statt. Als letzte Stufe folgt das Open European Championship vom 16. bis 19. Mai in Debrecen.