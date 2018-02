Der unaufhaltsame Aufstieg des Thomas Rupp: Der Herzogenburger ist bei der jüngsten Vorstandssitzung einstimmig zum geschäftsführenden Bezirksparteiobmann gewählt worden. Vorgeschlagen hatte dieses Votum der amtierende Bezirksparteiobmann Landtagsabgeordneter Erich Königsberger. Rupp ist seit Mai 2017 bereits einer der Stellvertreter von Königsberger.

Königsberger: „Im 63. Lebensjahr ist es an der Zeit, bereits jetzt die Weichen für den nächsten Parteitag im Jahr 2020 zu stellen. Ich halte Thomas Rupp für einen begabten jungen Politiker, der das Zeug hat, den Bezirk einmal zu übernehmen. Mit dieser Weichenstellung für die Zukunft hat er nun zwei Jahre Zeit, einige wichtige Agenden des Obmannes wahrzunehmen und sich in die Materie einzuarbeiten.“

Wolfgang Schatzl tritt als Stadtparteiobmann zurück. | NOEN, Kopitz

Rupp, er feierte erst vor wenigen Tagen seinen 36. Geburtstag, freut sich über das Vertrauen des Bezirksvorstandes: „Ich werde mit vollem Elan an die Sache gehen“, verspricht er. Für die Region hat der geschäftsführende Bezirksparteiobmann ein „primäres Ziel“: „Die weißen Flecken sollen bald der Vergangenheit angehören.“ Konkret heißt das, dass in Nussdorf und Statzendorf freiheitliche Ortsgruppen gegründet werden.

Wechsel an der Spitze der blauen Stadtpartei

Auch in der Herzogenburger Stadtpartei wird es einen Wechsel an der Spitze geben: „Ich werde mich zurückziehen“, erklärt Obmann Wolfgang Schatzl, wobei sich der Rückzug auf die Partei beschränkt. Stadtrat bleibt Schatzl, ebenso Klubsprecher der Sechs-Mann-Fraktion im Gemeinderat. Sein Credo, so Schatzl, sei es immer schon gewesen, Jüngeren den Vortritt zu lassen: „Es geht um einen geordneten Übergang.“

Es ist keine Überraschung, dass Thomas Rupp als Schatzl-Nachfolger hoch gehandelt wird: „Ja, ich werde kandidieren“, bestätigt der Gemeinderat.

Der Stadtparteitag findet vermutlich am 24. März statt.