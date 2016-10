Bei der jüngsten Gemeinderatssitzung kam wieder der von Hermann Feiwickl (Blüh) gewünschte Hundefreilaufplatz südlich der Bahnunterführung in der Wiener Straße, wo sich einst das ehemalige Stadtbad befand, aufs Tablett. Aber Bürgermeister Franz Zwicker winkte ab: „Da gibt es nur Probleme. Gleich daneben ist das Jugendzentrum, ein Bürogebäude und außerdem ist dort ein Verkehrsknotenpunkt. Außerdem würde das Hundegebell die Anrainer stören. Und wer würde den Hundekot beseitigen?“

Bemühungen um Freilaufplatz

FP-Stadtrat Wolfgang Schatzl – ebenfalls Hundebesitzer – meldete sich zu Wort: „Da es in der Stadt mit Lebensqualität zahlreiche Hundebesitzer gibt, die keinen eigenen Garten zur Verfügung haben, wäre es nicht unangebracht, sich um einen Freilaufplatz zu bemühen.“ So wurde der Platz östlich des Sportplatzes zwischen Bahnlinie und S 33 vorgeschlagen, der an beiden Seiten eine natürliche Begrenzung aufweist und nur an der nördlichen und südlichen Seite mit einem Zaun versehen werden müsste. Außerdem wäre durch den Mühlbach Wasser für die Hunde vorhanden.