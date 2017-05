Zum bereits fünften Mal sind die Schauspieler David Czifer und Max Mayerhofer mit dem Lkw unterwegs. Beim Lastkrafttheater neu dabei sind heuer Sandra Pascal und Jörg Stelling. Auf dem Programm stehen die beiden Einakter „Der Heiratsantrag“ und „Der Bär“ von Anton Tschechow. „Wir haben begrenzte Raummöglichkeiten und diese spritzigen Komödien eignen sich besonders gut“, begründet Czifer die Stückauswahl.

Für die Regie zeichnet auch dieses Jahr Nicole Fendesack verantwortlich. Sie erklärt: „Die beiden Stücke werden sehr oft verbunden und wir haben sie noch stärker verwoben.“ Der Vater aus dem Heiratsantrag spielt etwa beim Bär anstelle eines Dieners mit.

Fendesack holte auch die neuen Schauspieler an Bord, die sich nicht lange bitten ließen. Pascal: „Es ist für mich sehr reizvoll, mit dem Lkw durch die Lande zu fahren.“ „Das ist etwas Neues, auf 400 PS zu spielen“, fügt Stelling an.

„Am Ende mehr Zuseher als am Beginn“

Den Lkw fährt auch heuer der St. Pöltner Transport-Unternehmer Karl Gruber. So kommt das Theater in entlegene Gegenden, in denen die Bewohner sonst weite Strecken ins Theater auf sich nehmen müssten. „Wir laden alle ein, zu uns zu kommen. Wir sind außerdem das einzige Theater, bei dem am Ende immer mehr Zuseher da sind, als zu Beginn“, schmunzelt Mayerhofer.

In Herzogenburg ist das Lastkrafttheater mittlerweile ein gern gesehener Gast. Heuer macht es am Mittwoch, 31. Mai, beim Volksheim Station. Die Veranstaltung beginnt um 19.30 Uhr.