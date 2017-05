Bei der jüngsten Sitzung des Gemeinderates ist die Nachfolge von Alfred Staudinger geregelt worden. Der Amtsleiter wird am 1. Juli seinen wohlverdienten Ruhestand antreten. Neue Amtsleiterin wird Claudia Eder, die auch zur Kassenverwalterin, sowie zur Schriftführerin für die Gemeinderatssitzungsprotokolle bestimmt wurde. Die Kassenstellvertretung übernimmt Bernadette Nagl.

Ein weiterer Tagesordnungspunkt betraf die am 5. Mai im Schloss Thalheim stattfindende Bürgermeisterkonferenz. Hierzu lädt diesmal die Gemeinde Kapelln ein. 45 Gemeinden mit rund 150 Personen nehmen an dieser Veranstaltung teil. An diesem Tag ist das Gemeindeamt geschlossen. Die Kosten dieser Konferenz belaufen sich auf rund 8.500 Euro.

Auch die Beschlussfassung über Leitungsgrabungsarbeiten in Rassing stand auf der Tagesordnung. Von den vier eingelangten Angeboten der Firmen Leyrer & Graf, Leithäusl, Held & Franke und Strabag ging die Firma Leithäusl aus Krems als Bestbieter hervor. Es sollen eine Glasfaserleerverrohrung, die Straßenbeleuchtung und die Leitungen der Telekom mitverlegt werden. Die Kosten belaufen sich auf eine Nettosumme von 28.773 Euro.

Alle Beschlüsse wurden einstimmig gefasst.