Bluttat mit zwei Toten: Krankheit vermutliches Motiv .

Das Motiv für die Bluttat in Gemeinlebarn in der Stadtgemeinde Traismauer (Bezirk St. Pölten-Land) mit zwei Toten am Dienstag dürfte eine Krankheit des Ehemanns gewesen sein. Das hat die Landespolizeidirektion NÖ aufgrund der Erhebungen der Beamten des Landeskriminalamtes mitgeteilt.