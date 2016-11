Der gut besuchter Bürgerinformationsabend zum Thema „Schließung einer Eisenbahnkreuzung in Gemeinlebarn“ in der Volksschule verlief über weite Strecken in einem konstruktiven Klima.

Beschluss wurde in „Sonder-Gemeinderatssitzung“ gefasst

Vor etwas mehr als einer Woche wurde im Rahmen einer „Sonder-Gemeinderatssitzung“ ein vom Land NÖ als auch von der ÖBB geforderter Beschluss gefasst .

Gemeinlebarn Eisenbahnkreuzung: Proteste gegen Schließung

Beim Bürgerinformationsabend wurde Kritik an der Vorgangsweise und der „mangelnden Informationspolitik“ der SP neuerlich zur Sprache gebracht. Auch die für manche Bürger unverständliche Verhandlungstaktik mit einem Grundstückseigentümer wurde nochmals in allen Aspekten erörtert.

Verhandlungsposition der Stadtgemeinde wurde erklärt

Letztlich versuchte Bürgermeister Herbert Pfeffer eindringlich, die Verhandlungsposition der Stadtgemeinde zu erklären. „Wir haben bis zuletzt versucht, beide Eisenbahnkreuzungen mit allen Mitteln zu erhalten. Aber Neuerungen bei der ÖBB haben uns gezwungen, diese Position aufzugeben. Es gibt nun zwei mögliche Lösungseinsätze. Jene, die wir bereits im Gemeinderat beschlossen haben und eine zweite Variante, die wir auf Anregung von Gemeindebürgern ebenfalls aufgegriffen haben“, so Pfeffer.

Unmittelbar nach der Sonder- Gemeinderatssitzung habe man Kontakt mit der ÖBB und dem Land NÖ aufgenommen den Alternativvorschlag unterbreitet. Pfeffer: „Falls wir die benötigten Grundstücke für diese Alternativvariante bekommen, sehe ich gute Chancen, dass diese Straßenführung auch zur Umsetzung kommt.“

Ein Feldweg soll fit gemacht werden

Die Alternativvariante sieht im Wesentlichen eine Ertüchtigung eines Feldweges an der südlichen Siedlungsgrenze von Gemeinlebarn zu einer Verbindungsstraße (Reidlinger Straße - Ahrenberger Straße) vor.

Pfeffer: „Nun ist das Land NÖ am Zug um beide Varianten zu prüfen. Die Planungsergebnisse werden im März 2017 vorliegen und danach wird es eine effektive Entscheidung in Sachen Straßenführung geben. Mein Dank gilt allen Lewingern, die mit mir diskutiert und zu dem sehr konstruktiven Klima an diesem Abend beigetragen haben.“