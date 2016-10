Weiterhin für Aufregung sorgt die Eisenbahnkreuzung in Gemeinlebarn. Am Donnerstag, 27. Oktober, findet im Schloss Traismauer zu diesem Thema eine Sonder-Gemeinderatssitzung statt. Anrainer haben außerdem eine Unterschriften-Aktion initiiert.

Von der Gemeinde und der ÖBB wird die rote Variante favorisiert – ein Beschluss soll im Gemeinderat fallen. Seitens der Opposition und den Anrainern wird die grüne Variante mit Vehemenz eingefordert. | NOEN, googlemaps

Den Stein ins Rollen gebracht hat, wie bereits berichtet, ein in der vorhergegangenen Gemeinderatssitzung von der SP eingebrachter Dringlichkeitsantrag. Dieser beinhaltete den Ankauf von mehreren Grundstücken in der Ahrenbergerstraße. Der Antrag wurde mit den Stimmen der SP und auch von Gemeinderat Süleyman Zorba (die Grünen) beschlossen. Mit den Ankäufen wurden die Voraussetzungen geschaffen, um ein von der ÖBB forciertes Projekt realisieren zu können.

Handlungsbedarf ist gegeben

Schon seit Längerem gibt es seitens der ÖBB Bestrebungen mehrere Eisenbahnkreuzungen im Gemeindegebiet von Traismauer (speziell in Gemeinlebarn) aufzulassen. 2011 wurde vom Gemeinderat einstimmig eine Resolution beschlossen, die ausdrücklich den Erhalt der Eisenbahnkreuzungen zum Inhalt hatte. Nun gibt es aber Neuerungen in Sachen Schrankenanlagen bei Eisenbahnkreuzungen. Aber auch die Einführung von neuen längeren Zugsgarnituren steht unmittelbar bevor, sodass nun neuerlich Handlungsbedarf gegeben ist.

Durch die geplanten Änderungen im Straßennetz soll auch durch die neu installierte Ampelanlage im Kreuzungsbereich Bundesstraße 43/Ahrenbergerstraße die Verkehrssicherheit erhöht werden. Die geplante Schließung der Eisenbahnkreuzung sowie die damit verbundene Umverlegung der Landesstraße in die Bahnstraße hat bereits zu Anrainerprotesten geführt. Auch eine Unterschriftenaktion wurde initiiert.

„Haben anscheinend kein Mitspracherecht“

„Wir wurden erst vor Kurzem informiert. Unsere Bedenken gegen die geplante Variante und die von uns eingebrachte Alternative wurden bei den Gesprächen mit den Vertretern der Stadt weitgehend ignoriert. Es wird mehr oder weniger über uns ,drübergefahren‘ und Entscheidungen getroffen, wo wir anscheinend kein Mitspracherecht haben“, so Anrainer Horst Jarc.

„In der Nachbargemeinde Sitzenberg/Reidling wird der Wohnbau massiv forciert. So ist in den nächsten Jahren ein verstärktes Verkehrsaufkommen absehbar. Wenn der Bahnübergang Reidlinger Straße geschlossen wird, kann es sein, dass rund 1.000 Fahrzeuge täglich die Bahnstraße benützen werden. Derzeit sind es nur rund 200 Fahrzeuge. Somit ist eine massive Zunahme an Lärmbelästigung und Abgasemissionen zu befürchten“, ergänzt Jarc.

Anrainer präsentieren mögliche Lösung

Aus Sicht der Anrainer gibt es eine sinnvollere Lösung (in der Grafik grün eingezeichnet). Durch den Ankauf eines Grundstücks (im östlichen Teil von Gemeinlebarn) könnte die Reidlinger Straße ein Stück in Richtung Osten umverlegt werden. Dadurch könnte der Bahnsteig bei der Haltestelle verlängert und die Eisenbahnkreuzung erhalten bleiben. „Seitens der Gemeinde wird argumentiert, dass der Besitzer das Grundstück nicht veräußern will. Das stimmt nicht. Ich habe mit dem Besitzer gesprochen – er würde verkaufen. Die Gemeinde hat ohne die Angabe von Gründen die Verhandlungen abgebrochen“, so Jarc.

Auch die Liste MIT kann der Schließung einer Eisenbahnkreuzung in Gemeinlebarn wenig Positives abgewinnen. „Es macht keinen Sinn, ausgerechnet in der viel befahrenen Reidlinger Straße einen Bahnübergang zu schließen“, so der MIT-Gemeinderat Günther Brunnthaler. Aus Sicht der Liste MIT will sich die Mehrheitspartei im Gemeinderat mit ihrer Vorgehensweise hinter dem Beschluss des gesamten Gemeinderates verstecken. „Die Bürgerliste MIT wird an dieser Beschlussfassung im Gemeinderat, und zwar nachdem bereits alles fix und entschieden ist, nicht mitwirken und der Sitzung auch fernbleiben. Das ist nur ein unwürdiges Schauspiel!“, so Klubobfrau Elisabeth Wegl.

SP verteidigt die Vorgehensweise

Trotz der Proteste der Opposition und vor allem auch der Anrainer verteidigt die SP ihre Vorgehensweise. „Natürlich haben wir versucht, beide Eisenbahnübergänge in Gemeinlebarn zu erhalten, aber die geplanten Neuerungen seitens der ÖBB haben uns zum Handeln gezwungen. Würde der Bahnsteig im Bereich der Haltestelle Gemeinlebarn nicht verlängert werden, kommt es 2018 zu einer Schließung der Haltestelle, womit Gemeinlebarn eine wichtige infrastrukturelle Einrichtung verlieren würde“, verteidigt Vizebürgermeister Walter Kirchner den Entschluss seiner Partei..