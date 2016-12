Bei der jüngsten Gemeinderatssitzung ist neuerlich das Thema „Schließung von Eisenbahnkreuzungen“ behandelt worden.

Die Liste MIT brachte zu einen Dringlichkeitsantrag ein, der Unterstützung von VP und FP fand. Sie SP lehnte ihn jedoch ohne inhaltliche Diskussion ab. MIT-Gemeinderat Günther Brunnthaler dazu: „So geht das nicht, beschweren und die ÖBB klagen ist hier zu wenig! Traismauer darf keine geteilte Stadt werden.“

Die VP stößt ins gleiche Horn: „Nach wie vor ist nicht einzusehen, dass einwandfrei funktionierende beschrankte Eisenbahnkreuzungen nicht erneuert, sondern aufgelassen werden sollen. Bei jeder Erneuerung einer Eisenbahnkreuzung müsste die Stadtgemeinde nach derzeitig gültiger Rechtslage 50 Prozent mitbezahlen. Das sind rund 200.000 € pro Bahnübergang“, erläutert Stadträtin Veronika Haas.

Es sei auch unverständlich, dass sich die Stadtgemeinde gegen die Schließung der beiden Eisenbahnkreuzungen in der Berghäusergasse und beim Himmelreichweg wehrt, nicht aber gegen die Schließung einer Eisenbahnkreuzung in der Katastralgemeinde Gemeinlebarn.

Auch hier wären ihrer Meinung nach Möglichkeiten (sowohl baulich als auch rechtlich) gegeben, um dem Ansinnen der ÖBB entgegenzuwirken.

SP-Bürgermeister Herbert Pfeffer informierte über den Status quo in dieser Angelegenheit. „Die Verhandlungen mit der ÖBB gehen weiter und weder die Vertreter der ÖBB und schon gar nicht die Stadtvertreter haben die Türe für eine Konsenslösung zugeschlagen!

Fix sei bislang nur die Schließung der Eisenbahnkreuzung in der Reidlinger Straße in Gemeinlebarn aufgrund der Verlängerung des Bahnsteiges in der Haltestelle. Pfeffer: „Der Erhalt der ÖBB-Haltestelle hat oberste Priorität! Personenzüge müssen auch künftig für Fahrgäste sowie Schüler und Pendler in Gemeinlebarn halten.“

Was die Schließung der Eisenbahnkreuzungen in der Berghäusergasse und auf Höhe Frauendorf betreffe, werde die Stadtgemeinde alles unternehmen um dies zu verhindern. Bei den jüngsten Gesprächsrunden hat es laut Bürgermeister Pfeffer seitens der ÖBB Bewegung gegeben und er hält es für sehr wahrscheinlich, dass sich keine Gerichte mit dieser Thematik auseinandersetzen müssen.