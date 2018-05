Das Projekt „Genusstafel“, ein Feinkostessen mit regionalen Produkten, erlebt heuer am Dienstag, 14. August, seine siebente Auflage. So wie in den beiden Vorjahren ist das weitläufige Areal des „10er- Hauses“ der Schauplatz. Aufgrund der örtlichen Gegebenheiten werden auch diesmal „nur“ rund 100 Personen im Innenhof mit kulinarischen Spezialitäten verköstigt werden.

„Der Name ist Botschaft und Inhalt zur selben Zeit. Wir wollen ,mit Genuss tafeln‘ und laden dazu Freunde, Gäste, Kunden – in jedem Fall aber Personen ein, die genießen können und hochwertige Produkte einer Region wertschätzen“, so Initiator Georg Loichtl.

Das Team der Genusstafel hat sich zum Ziel gesetzt, regionale Produkte – von Fisch, Fleisch, über Feldfrüchte bis hin zum edlen Wein – gekonnt in Szene zu setzen und das an außergewöhnlichen Orten. Das Gesamtkunstwerk für Gaumen, Auge und Ohr entsteht in Kooperation mit den raffiniertesten Köchen des Landes. Loichtl: „Durch die Unterstützung der Stadtgemeinde kann auch heuer eine derartige Veranstaltung in Traismauer stattfinden.“

Bereits seit 14 Jahren selbstständig unterwegs

Als „Küchen-Patron“ konnte in diesem Jahr der Vize-Grillweltmeister und zweifache Grillstaatsmeister Roman Klauser, ein gelernter Koch aus Kirchberg an der Pielach, gewonnen werden. Der diesjährige „Genusskoch“ ist seit 14 Jahren als „mobiler Koch“ selbstständig und begeistert mit seiner Kreativität und seinen Grillspezialitäten. Seine Grill- und Kochseminare sind ein „Renner“ und auch als „Schaukoch“ hat er stets zu überzeugen gewusst.

„Der Wein und das Genießen sind untrennbar miteinander verbunden. Heuer haben wir zwei besondere Weingüter, das Weingut Nigl aus dem Kremstal und das Weingut Figl aus dem Traisental, zur Präsentation ihrer Spitzenweine vor und während der Genusstafel ausgesucht“, blickt Georg Loichtl voraus.

Die diesjährige Genusstafel startet um 17.30 Uhr, wobei die Gäste mit den Verkostungsstände der Winzer als auch Häppchen empfangen werden. Um 19 Uhr erfolgt der Beginn der Tafel. Ausklingen wird der Abend in der Genusslounge im Schloss Traismauer in der neuen Gebietsvinothek „Wein Art Zone“. In einer „chillig-lässigen“ Atmosphäre können nochmals Weine aus dem Traisental verkostet werden. Aber auch ein guter Espresso oder ein Schnapserl sind erhältlich.

Die Genusstafel findet bei jeder Witterung statt.

Angesichts des Erfolgs in den Vorjahren hat es in den vergangenen Wochen bereits zahlreiche Anmeldungen gegeben. Rund die Hälfte der Karten ist bereits vergeben.