Besondere Feierlichkeiten stehen zum 50. Geburtstag von Stadtpfarrer Dechant Josef Seeanner an.

Der Freitag, 14. Oktober, wird ein ganz besonderer Moment für die Pfarrgemeinden von Traismauer und Stollhofen: Um 18 Uhr beginnt in der Stadtpfarrkirche eine Anbetungsstunde in Gegenwart einer Blutreliquie des Heiligen Papstes Johannes Paul II. mit anschließendem Einzelsegen für alle Gläubigen. Diese Anbetungsstunde dient vor allem Jugendlichen, jungen Paaren und Familien.

„Ich freue mich auf die Anwesenheit der Blutreliquie des Heiligen Johannes Paul II."

Mit der Blutreliquie, die für einige Tage zum 50. Geburtstages des Stadtpfarrers in Traismauer sein wird, wird auch der Schluss-Segen beim Festgottesdienst am Sonntag, 16. Oktober, gespendet werden. „Ich freue mich auf die Anwesenheit der Blutreliquie des Heiligen Johannes Paul II., die uns allen helfen soll, den Schatz unseres Glaubens noch tiefer zu entdecken“, erklärt Stadtpfarrer Seeanner.

Die Feierlichkeiten zum runden Geburtstag des Stadtpfarrers beginnen aber schon am Sonntag, 9. Oktober. An diesem Tag wird Seeanner nach dem Gottesdienst bei einer Agape seitens der Pfarre Stollhofen gratuliert. Am 16. Oktober findet in der Stadtpfarre Traismauer ein Festgottesdienst statt, der von Diözesanbischof Klaus Küng zelebriert werden wird. Dieser Festakt beginnt um 9 Uhr mit einem Empfang der Gäste und einem Platzkonzert der Stadtkapelle Traismauer am Kirchenplatz, um 9.30 Uhr beginnt der Festgottesdienst in der Stadtpfarrkirche. Anschließend finden eine Agape und die Gratulationen am Kirchenplatz statt.

Seeanner will übrigens keine Geschenke zum Geburtstag, stattdessen soll für die Dachstuhlsanierung der Stadtpfarrkirche Traismauer sowie Kirchenrenovierung der Pfarrkirche Stollhofen gespendet werden.