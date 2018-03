Biomin Animal Nutrition ist ein Tochterunternehmen der Erber-Group und entwickelt nachhaltige und qualitativ hochwertige Mineralfuttermittel und Vor-Mischungen für eine gesunde und rentable Tierproduktion.

Mit dem neuen Produktionsstandort in Haag am Hausruck (OÖ) investiert der Konzern einen zweistelligen Millionenbetrag in den Ausbau des österreichischen Standorts. Dort entsteht eine der weltweit modernsten Mineralfutter-Produktionsanlagen. Der Baubeginn ist für September geplant. Die Produktion soll im Dezember 2019 in Vollbetrieb gehen.

Erber-Group-Vorstandsvorsitzender Jan Vanbrant: „Wir haben uns dazu entschlossen, nachhaltig und zukunftsweisend in Österreich zu investieren. Diese Investitionsentscheidung ist ein starkes Bekenntnis zu unseren ambitionierten Zielen auf dem Markt und ein großer Schritt in eine erfolgreiche Zukunft der gesamten Erber-Group.“