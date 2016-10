Bezugnehmend auf das Musical „Der kleine Vampir“, das die Schüler der dritten Klasse ín diesem Schuljahr zur Aufführung bringen, drehte sich am vergangenen Freitag bei der „Langen Nacht der Schule“ in der Neuen Musik-Mittelschule alles um Gruseliges - angefangen von der Dekoration bis zu den neun Stationen, an denen die künftigen Schüler Punkte für ihren Stationenpass sammeln konnten. Da gab es im Biologiesaal den Gruselwald, in der Bücherei den Hexenkessel, im Musiksaal konnte man Instrumente „schnuppern“ oder man experimentierte im Englisch-Raum mit Farben und nahm an der Vampire-Party teil.

Direktor Otto Schandl begrüßte in der Aula die zahlreichen Gäste, darunter auch seinen Vorgänger Helmut Hirschmüller und Schulobmann Franz Gerstbauer, bevor die Schüler-Guides bis 21 Uhr durch das Haus führten, sodass man auch wirklich alles sah und nichts versäumte. Die Gäste genossen das volle Programm, die Eltern begutachteten, was ihre Sprösslinge so das ganze Jahr über treiben und die Eltern künftiger Schüler informierten sich über das breit gefächerte Angebot, wobei natürlich der musikalische Sektor im Vordergrund stand.

Jeder Schüler erlernt Instrument seiner Wahl

So ist zum Beispiel ein Schwerpunkt der Chorgesang und das praktische Musizieren, deshalb hat jeder Schüler ein Instrument seiner Wahl zu erlernen.

Zum stundenplanmäßigen Unterricht kommen verstärkt der Besuch musikalischer Veranstaltungen, Auftritte in der Öffentlichkeit bei Betrieben, Vereinen oder Betreuungseinrichtungen, die Teilnahme an musikalischen Wettbewerben sowie Projekte, die verstärkte Probenarbeit und Veränderungen des normalen Schulbetriebes zur Folge haben können.