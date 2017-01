Kurz vor dem Jahreswechsel konnte die Dachgleiche des neuen Feuerwehrhauses oder auch Gemeinschaftshauses der Generationen gefeiert werden. Der Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Hain-Zagging, Franz Holzmann, bilanzierte dabei stolz die bisher geleisteten Arbeiten.

Projektstart vor einem Jahr

So ist vor ziemlich genau einem Jahr die Finanzierung des Projektes und die Zusammenführung der Feuerwehren Hain und Zagging beschlossen worden. Ende März wurde der Baubescheid ausgestellt, zwei Tage später erfolgte gleich der Spatenstich.

Ende Juli rückte man zu einer Überschwemmung in Hofstetten-Grünau aus - gleichzeitig waren 110 Kubikmeter Beton bestellt. Holzmann: „Durch den selbstlosen Einsatz und die hervorragende Koordination war es auch in dieser Situation, noch dazu an einem Wochentag, möglich, die Betonierungsarbeiten durchzuführen und noch elf Helfer und drei Fahrzeuge ins Pielachtal zu entsenden.“

Baufortschritt in Rekordtempo

Unermüdlich trieben die Kameraden den Bau voran, vom Aufsetzen des ersten Ziegels am 4. August bis zum Betonieren der Decke am 9. September wurde gemauert, geschalt, betoniert, bis am 22. November der Dachstuhl aufgesetzt wurde. Es folgten die Montage des Paneeldaches, die Spenglerarbeiten und im Dezember wurden die Fenster montiert, das Gelände rundherum planiert und für die Gleichenfeier hergerichtet.

Holzmann: „Wir haben in einem halben Jahr das Projekt herausgestampft, welches ja nicht wirklich klein ist und haben dabei alles selber gemacht, was nur zum Selbermachen ging. Wir haben uns – der Feuerwehr, aber auch der Gemeinde, damit Unsummen an Geld gespart und darauf können wir stolz sein!“

Im Jahr 2016 wurden 7.000 und im Jahr 2015 1.000 Arbeitsstunden erbracht, also bisher 8.000 freiwillige und unbezahlte Stunden geleistet. Es konnte somit eine Einsparungssumme von 400.000 Euro erzielt werden.

Wehr, Kirchenchor, Landjugend, Musiker

Im neuen Gemeinschaftshaus der Generationen werden neben der Feuerwehr auch der Kirchenchor, die Landjugend Hain sowie der Musikverein Hain eine neue Heimat finden.

Lob gab es von den Ehrengästen und Kommandant-Stellvertreter Bernhard Letschka bedankte sich im Anschluss beim Kommandanten, der 1.100 Arbeitsstunden für das Projekt erbracht hat. Als Geschenk für Franz Holzmann gab es einen Gutschein für ein Grillseminar mit dem Staatsmeister im Grillen Roman Klauser.

Kommandant Holzmann wiederum bedankte sich bei den Firmen Jägerbau, Speiser, Amon und Nadlinger für die Beteiligung an der Finanzierung der Gleichenfeier, bei der Firma Marchart für die Übernahme der Kosten der Feuerwehrballkarten, sowie beim Land NÖ und der Gemeinde für die Unterstützung, bei den Kameraden für die Arbeiten und Leistungen sowie bei den Frauen für die Verköstigung während der Bauarbeiten und die Mehlspeisspenden für die Gleichenfeier sowie für die Zubereitung des Gulaschs für die Gleichenfeier von Gabriele Letschka und Veronika Holzmann.