Es war wohl die kürzeste Budgetsitzung, die es in Herzogenburg jemals gegeben hat. Bis auf zwei einzelne, knappe Anfragen von FP-Stadtrat Wolfgang Schatzl blieb Finanzreferent und Vizebürgermeister Christoph Artner (SP) am Wort. Der Haushalt wurde in allen Punkten einstimmig beschlossen. Stadtrat Franz Gerstbauer von den Grünen: „Die intensiven Vorbereitungen waren wohl ausschlaggebend dafür, dass es keinerlei Debatte gegeben hat.“

Budget wurde erhöht

Der Voranschlag des Finanzjahres 2017 enthält im ordentlichen Haushalt Einnahmen und Ausgaben von je 15,585.600 Millionen Euro. Dies entspricht einer Erhöhung gegenüber dem Voranschlag 2016 von 2,13 Prozent oder 325.600 Euro.

Im ordentlichen Haushalt dotiert ist beispielsweise die Ausstattung von Schulen und Kindergärten. Eine Klasse der Volksschule Herzogenburg soll mit neuen Sesseln ausgestattet und zusätzlich werden 40 Sessel als Ersatz für kaputte Sessel aus den anderen Klassen angekauft. Auch die laufenden Instandhaltungsarbeiten (Ausmalen von drei Klassen, Anbringung von Kantenschutz) sind budgetiert. Die Volksschule St. Andrä wiederum erhält eine neue EDV-Anlage.

Neun Vorhaben im Voranschlag für 2017

Im Voranschlag des außerordentlichen Haushaltes 2017 wurden neun Vorhaben mit einem Aufwand von insgesamt 3,767.500 Millionen Euro aufgenommen. Das außerordentliche Budget des heurigen Jahres war noch mit 20,385 Millionen Euro dotiert. Der Grund für diese gravierende Verminderung um 16,617.500 Millionen Euro ist leicht erklärt: Die Mandatare hatten einen hohen Betrag für den Ankauf des ehemaligen Geriatriezentrums in St. Andrä reserviert.

Das Gesamtbudget beträgt somit 19,353.100 Millionen Euro. Gegenüber dem Voranschlag 2016 ergibt sich eine Verminderung des Gesamtbudgets um 16,291.900 Millionen Euro.

Für Schulumlagen, Sozialhilfeumlage und den Beitrag zum NÖ Krankenanstaltensprengel mussten zusammen 3,694.100 Millionen Euro im Voranschlag aufgenommen werden, das sind 23,7 Prozent der im ordentlichen Haushalt veranschlagten Ausgaben. Gegenüber dem Voranschlag 2016- erhöhen sich diese Ausgaben um 178.000 Euro beziehungsweise 5,06 Prozent.

Im Schuldennachweis des Voranschlages beträgt der Darlehensstand zu Beginn des Finanzjahres 2017 voraussichtlich 11,427.623 Millionen Euro und am Jahresende voraussichtlich - 12,814.023 Millionen Euro. „Die Erhöhung des Darlehensstandes ergibt sich vor allem durch die Investition beim Rathaus und im Straßenbau“, so Vizebürgermeister Artner.

Bei der Einwohnerzahl von 7.747 per 1. Jänner 2016 ergibt sich beim veranschlagten Endstand eine Kopfquote von 1.654,06 Euro. Im Vergleich mit anderen Kommunen ähnlicher Größe bewegt sich Herzogenburg in äußerst solidem Rahmen.