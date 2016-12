Ganz oben auf der Tagesordnung der jüngsten Gemeinderatssitzung stand auch in Traismauer der Haushaltsvoranschlag für das Jahr 2017 sowie der mittelfristige Finanzplan für die Jahre 2017 bis 2021.

Der von dem parteiunabhängigen Finanzstadtrat Alfred Kellner eingebrachte Antrag fand jedoch nur bei den Mandataren der SP und dem Gemeinderat der Grünen, Süleyman Zorba, Zustimmung. Er wurde letztlich ohne die Stimmen von VP, Liste MIT und FP beschlossen.

„Der Budgetentwurf ist desaströs und ein Zeugnis für mangelnde Budgetdisziplin der Gemeinde!“

Elisabeth Wegl, Klubsprecherin Liste MIT

Finanzstadtrat Alfred Kellner erläuterte: „Der Budgetvoranschlag 2017 spiegelt die erfolgreiche Arbeit auch auf finanzieller Ebene wider. Das stabile finanzielle Fundament wird auch in den folgenden Jahren eine solide Basis für viele kommunale Projekte darstellen. Eine Zuführung von 280.000 Euro trotz zusätzlicher Investitionen im ordentlichen Haushalt lässt für Investitionen im außerordentlichen Haushalt auch für 2017 wieder einen größeren Spielraum. Alleine im außerordentlichen Haushalt sind für Projekte 3,44 Millionen Euro vorgesehen.“

Opposition: Sorge wegen Schulden

Aus Sicht der Oppositionsparteien (VP, Liste MIT) ist die Erhöhung der Gemeindeschulden in den vergangenen Jahren bedenklich. Die Mandatare befürchten, dass sie den Handlungsspielraum der Stadt zusehends gefährdet. „Die Bürgerliste MIT hat diesem Voranschlag nicht zugestimmt. Der Budgetentwurf ist leider wirklich desaströses und ein Zeugnis für die mangelnde Budgetdisziplin der Gemeinde.

Bürgermeister Herbert Pfeffer (SP) verwies bei der Sitzung auf die zuständigen Ausschüsse. | NOEN

Es ist für dringend notwendige Investitionen in die bestehende Gemeindeinfrastruktur einfach kein Geld mehr vorhanden.“, so die Klubsprecherin der Bürgerliste MIT, Gemeinderätin Elisabeth Wegl. „So sind etwa keinerlei Mitteln für die dringende Sanierung der Volksschule, des alten Rathauses oder des Schlosses vorhanden beziehungsweise vorgesehen. Auch für die Erhaltung unserer Güterwege und für den notwendigen Ausbau von Gemeindestraßen, wo ebenfalls Nachholbedarf besteht, fehlen die notwendigen Mittel“, führt Wegl weiter aus.

Elisabeth Wegl (Liste MIT) wirft der SP vor, die Demkratie mit Füßen zu treten. | NOEN, privat

Der weiterhin sprunghaft ansteigende Schuldenstand der Stadtgemeinde bereitet der Bürgerliste MIT Sorgen. „Um ihre Liquidität zu erhalten, muss die Stadtgemeinde im Jahr 2017 neue Kredite in Summe vom mehr als 1,9 Millionen Euro aufnehmen. Insgesamt steigen die Schulden im ordentlichen Haushalt der Stadtgemeinde ohne Einrechnung der TKG-Bilanz im nächsten Jahr von rund 9,10 Millionen auf 10,08 Millionen Euro. Mit der TKG hat Traismauer schon weit über 14 Millionen Euro Gesamtschulden“, erklärt Gemeinderätin Elisabeth Wegl abschließend.

Stadtrat Alfred Kellner: „Solide Basis für viele kommunale Projekte.“ | NOEN

Auch VP-Gemeinderat und Prüfungsausschussobmann Josef Braunstein übt harte Kritik am Voranschlag für 2017. „Dieser Voranschlag ist Ergebnis der SP-Schuldenpolitik der vergangenen Jahre und beinhaltet 1,9 Millionen neue Schulden. Besonders bitter ist, dass wir schon jetzt für die alten Schulden der Stadtgemeinde jährlich mehr als eine Million Euro zurückzahlen müssen“, so Braunstein. „Laut Voranschlag 2017 erzielen wir Überschüsse bei Wasser, Kanal und Müll von 521.000 Euro. Wir erhielten eine zusätzliche Förderung für finanzschwache Gemeinden von 135.000 Euro und haben einen Überschuss aus dem Vorjahr in Höhe von Euro rund 100.000 Euro. Das macht in Summe 756.000 Euro, die eigentlich übrig bleiben sollten. Tatsächlich sind es nur 280.000 Euro.“

„Pro-Kopf-Verschuldung unter NÖ Durchschnitt“

Finanzstadtrat Alfred Kellner und Bürgermeister Herbert Pfeffer (beide SP) beschwichtigen: „Die Verbindlichkeiten der Stadt liegen im NÖ-Vergleich statistisch gesehen im guten Mittelfeld. Die Pro-Kopf-Verschuldung liegt mit 1.675 Euro weit unter dem NÖ Durchschnitt von 2.200 Euro“, so Kellner. „Wir haben Finanzspekulationen konsequent abgelehnt und auf zukunftsorientierte Sanierungs- sowie Energie –Effizienzmaßnahmen gesetzt. Unsere freie Finanzspitze lässt Spielraum für Investitionen, wenngleich wir auch in Zukunft sorgsam mit unseren Finanzen umgehen müssen und werden“, ergänzte Bürgermeister Herbert Pfeffer.