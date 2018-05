Volles Haus gab es bei der Maikundgebung im Volksheim. Nach der Einstimmung durch die Bergknappen-Kapelle begrüßte SP-Vorsitzender Stadtrat Franz Mrskos die vielen Ehrengäste. Darunter befanden sich Altbürgermeister Anton Rupp mit Gattin Gerlinde, Altvizebürgermeister Franz Schneider mit Gattin Anna, die ehemaligen Tourismusverbands-Obmänner Josef Bauer und Anton Matzl, Stadtamtsdirektor Kurt Schirmer, Pensionistenverbandsobmann Franz „Lucky“ Leithner, SP-Vertreter aus der Gemeinde Inzersdorf-Getzersdorf und eine Abordngung der Kinderfreunde Pottenbrunn.

Bürgermeister Franz Zwicker gab einen kurzen Überblick über das Gemeindegeschehen des Vorjahres und einen Ausblick auf heuer, ehe Festredner Nationalratsabgeordneter Robert Laimer ans Pult trat.

„Zusammenlegungen und Einsparungen“

Er ging auf die Geschichte des 1. Mai als „Tag der Arbeit“ ein, der 1919 von der Nationalversammlung zum „allgemeinen Ruhe- und Festtag“ erklärt worden war.

„Es ist ein Kampf- und Festtag, denn die Leistungen, die wir heute genießen, wurden schwer erkämpft. Und die Kampftage werden wiederkommen – Zusammenlegungen und Einsparungen stehen an und wo kann man einsparen? Nur bei den Leistungen! 270 Millionen Euro gibt es weniger im ,Verkehrsplan Schiene‘, und gefallen ist auch die Elektrifizierung Herzogenburg-Krems. Betroffen sind Schüler und Arbeiter, die viele Stunden im Jahr mit der Bahn unterwegs sind“, so der Nationalratsabgeordnete, der auch die Digitalisierung, die die Arbeitswelt verändern werde, und den Klimawandel, der nicht mehr aufzuhalten sei, ansprach. Laimer abschließend: „Um die Stabilität und den Frieden zu sichern, braucht es eine starke Demokratie, die jeden Tag neu erarbeitet werden muss, und einen Zusammenhalt in der Gesellschaft.“