Mit Besenstielen gingen zwei jugendliche Asylwerber am ehemaligen Biomin-Areal in der Vorwoche aufeinander los. Die Folge war ein Polizeieinsatz, weil die beiden Streithähne anders nicht zu bändigen waren.

Für die Exekutive ist das eine Art Routine, wie Oberst Markus Haindl von der Landespolizeidirektion NÖ bestätigt: „Seit der Inbetriebnahme des Flüchtlingsquartiers vor rund einem Jahr gab es rund 50 Einsätze der Polizei.“

Verschiedene Einsätze für Polizei

Die Art der Einsätze ist mannigfaltig: „Raufereien, Abgängigkeit, angekündigte Suizidversuche, Lärmerregung, Einschreiten nach dem Fremdenpolizeigesetz“, führt Haindl als Beispiele an. Er betont in diesem Zusammenhang, dass man nicht nach allen Einsätzen „Maßnahmen treffen“ habe müssen.

Der schockierendste Einsatz musste jedoch nicht in Herzogenburg, sondern in Wien geleistet werden. Ein junger Afghane, eigentlich untergebracht am Biomin-Areal, war mutmaßlicher Haupttäter bei der Vergewaltigung einer türkischen Austauschstudentin auf einer Damentoilette der U-Bahn-Station Praterstern.