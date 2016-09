Herzogenburg

„Das einzig Wichtige im Leben sind die Spuren der Liebe, die wir hinterlassen, wenn wir gehen“ - dieses Zitat von Albert Schweitzer stand im Mittelpunkt der Verabschiedung von Thomas „Tom“ Schneider. Zu ihr waren am Mittwoch am Städtischen Friedhof geschätzte 600 Menschen - Freunde, Bekannte, Abordnungen der Feuerwehr und der Rettung sowie Arbeits- und Musikerkollegen - gekommen; einige sogar in „fröhlicher“ Bekleidung, wie es sich der Verunfallte gewünscht hatte.

Der Statzendorfer Trauerredner Walter Eder, der ehemalige Rot-Kreuz-Bezirksstellenleiter Peter Schwed und Feuerwehrkommandant Ralf Haselsteiner betrachteten den Lebensweg des 48-jährigen Grafikers, der acht Tage zuvor bei einem schrecklichen Verkehrsunfall ums Leben gekommen war.

„Pflichtbewusst, ehrlich und offen“

„Viele kannten ihn und jeder kannte ihn anders - aber alle kannten ihn als pflichtbewussten, ehrlichen und offenen Menschen, der für vieles zu begeistern war“, so Eder, der auch seine vielen beruflichen Stationen und seine Liebe zur Country-Musik ansprach. „Zehn Jahre ging er mit seiner Elis durchs Leben, kochte sehr gerne, versorgte den Garten und war den Kindern seiner Lebensgefährtin Freund und Ansprechpartner.“

Unter Country-Klängen und dem Elvis Presley-Song „Can’t Help Falling In Love With You“ nahm die Trauergemeinde Abschied, während tausende Seifenblasen gegen den Himmel schwebten.

Gebrochen sind nicht nur seine Eltern Otto und Annemarie Schneider sowie Lebensgefährtin Elisabeth Herzog-Fitzke, die sich auf diesem Weg bei allen bedanken möchte, die in den vergangenen Tagen ihre Anteilnahme bekundeten, sondern auch die engsten Verwandten und Freunde, die dieser Schicksalsschlag aus der gewohnten Lebensbahn geworfen hat.