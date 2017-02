Einer der wenigen Bälle, die die Stiftsstadt noch zu bieten hat, geht am kommenden Samstag im Volksheim über die Bühne: der Arbeiterball.

Vor einigen Jahren konnte man als tanzfreudiger Gemeindebürger noch unter mehreren Tanzveranstaltungen im Fasching auswählen; angefangen vom Sportlerball, über den VP-Ball und den Stadtfeuerwehr-Ball bis zum „Krauthappel-Ball“ des Kleingartenvereins und dem Pfarr-Gschnas. Jetzt gibt es nur noch zwei Bälle in der Ballsaison: den Arbeiterball und den Pensionistenball. Der Oberndorfer Feuerwehrball findet schon im November statt und der Rot-Kreuz-Ball erst im April.

Hart Jugend kein Interesse mehr an Bällen?

Die Zeiten haben sich geändert, die Jugend zieht es mehr in die Discos und die ältere Generation bevorzugt gemütliche Abende vor dem Fernseher. Dass aber das nicht immer stimmt, zeigt, dass die wenigen Bälle, die in Herzogenburg angeboten werden, meist sehr gut besucht sind - und zwar sowohl von der Jugend als auch von den etwas älteren Herrschaften. An der Musik kann es jedenfalls nicht liegen, denn die Bands sind meist Spitzenklasse und begeistern alle Tanzfreudigen.

Der Arbeiterball am Samstag, 18. Februar, beginnt um 20 Uhr, Saaleinlass ist um 19 Uhr. Für die Musik sorgen „The Spotlights“ und es gibt eine große Tombola. Außerdem wird heuer der „Union-Formations- und Tanzsport-Club Velocity“ den Ball eröffnen, der auch an Ranglisten-Turnieren des österreichischen Tanzsportverbandes in der 2. Österreichischen Bundesliga teilnimmt.

Der Eintritt kostet fünf 5 Euro im Vorverkauf. Karten gibt es im Tourismusbüro und im Sporthallenrestaurant. An der Abendkassa sind acht Euro zu bezahlen. Platzreservierung ist Freitag, 17. Februar, von 16 bis 19 Uhr im Volksheim möglich.