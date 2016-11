Herzogenburg

Trotz des eher ungemütlichen Wetters war der neunte „G’miatliche Advent“, der von Freitag bis Sonntag in der Innenstadt über die Bühne ging, ein voller Erfolg. Höhepunkte waren die zahlreichen musikalischen Darbietungen, die bei den Besuchern sehr gut angekommen sind, und der Perchtenlauf am Sonntagabend, der hunderte Zuschauer in die Stiftsstadt lockte.

Schon bei der Einstimmung mit dem Singkreis der Pfarre im Augustinussaal des Stiftes gab es viele fröhliche Gesichter und bei der Christbaum-Erstbeleuchtung am Rathausplatz, bei der die Kinder der Volks- und Musikmittelschule die Gestaltung übernommen hatten, drängte sich alles um den Platz vor der Sparkasse.

Motorsägen-Schnitzer hatte begeisterte sein Publikum

Das Konzert mit dem Hollenburger Gospelchor und die Weihnachtslesung mit Jörg Maria Rentmeister im Reitherhaus waren ebenfalls gut besucht und auch der Motorsägen-Schnitzer vor dem Petschko-Haus hatte immer sein Publikum.

Sehr gut angenommen wurden die Fun-Box von Meisterfotograf Höfinger und der Werkelmann, der in der Schupfengalerie agierte.

Ein musikalisches Zuckerl war auch die Kärntner Singgemeinschaft, die nach dem Familiengottesdienst am Sonntag in der Stiftskirche mit ihren gesanglichen Qualitäten aufzeigte.

Aber nicht nur der „G’miatliche Advent’ lockte viele Gäste an, auch beim Ossarner Adventmarkt, der heuer bereits zum 22. Mal über die Bühne ging, waren viele Besucher mit dabei. Zwischen den Punsch- und Glühweinständen, die rund um die Dorfkapelle aufgebaut waren, gab es auch Kulinarisches aus bäuerlicher Erzeugung, weihnachtliche Basteleien und Adventkränze.

Nur Selbstproduziertes gab es in Ossarn

Die ortsansässigen Standler boten ausschließlich selbstproduzierte und -erzeugte Waren an. Für die Kinder gab es ein Kinderschminken und einen Luftballonstart und selbstverständlich sang auch der Ossarner Adventchor.