Es war ein Verbrechen, das an Abscheulichkeit nicht mehr zu überbieten ist: Auf einer Toilette am Wiener Praterstern fielen drei Flüchtlinge aus Afghanistan, die sich zuvor zur Tat verabredet hatten, über eine türkische Austauschstudentin her. Massaim S. (16) hielt das Opfer fest, Hossein G. (18), zum Tatzeitpunkt im Asylquartier in Oberndorf/Ebene lebend, und der gleichaltrige Mohammed S. vergewaltigten die junge Frau nacheinander. Weil sie sich heftig wehrte, schlugen die Gewalttäter mehrmals mit dem Kopf gegen die Klomuschel. „Ich dachte, dass ich sterben muss“, erklärte die Studentin, die mittlerweile in die Türkei zurückgekehrt, aber noch immer schwer traumatisiert ist.

Nun musste sich das Trio in einem Schöffenprozess in Wien vor Richter Norbert Gerstberger verantworten. Aufgrund der erdrückenden Beweislast hatten es die Verteidiger schwer. Das Argument, dass man die Herkunft der Täter besonders berücksichtigen müsse („In Afghanistan haben Frauen einen anderen Stellenwert“), prallte an den Schöffen ab.

Der Richter ging bei seinem Urteil fast an die Höchststrafe heran, die siebeneinhalb Jahre nach dem Jugendstrafrecht beträgt.

Hossein G. und Mohammed S. wurden zu je sechsjährigen Haftstrafen verurteilt. Massaim S. wird die nächsten fünf Jahre hinter Gitter verbringen.

Die Urteile sind nicht rechtskräftig, es gilt nach wie vor die Unschuldsvermutung.