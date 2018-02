Nun ist die Gestaltung des „Jubiläums-Kreisverkehrs“ – er ist der 400. Kreisverkehr auf Landesstraßen in NÖ – fertig und die heimischen Gärtner warten darauf, dass er auch bepflanzt werden kann, wenn die Frostzeit vorbei ist. Da die Firma Dormakaba seinerzeit die Gestaltung des Kreisverkehrs bei der S-33-Abfahrt Mitte übernommen hatte, wollte die Firma Georg Fischer natürlich nicht nachstehen und gestaltete nun den Kreisverkehr östlich ihres Firmenareals. Im Mittelpunkt steht ein Gießereiarbeiter.

„Der 400. Kreisverkehr in NÖ steht symbolisch für jene verkehrspolitischen Ziele, die wir mit den Kreisverkehren in unserem Land erreichen wollen: Verkehrssicherheit, Lebensqualität und Standortqualität“, so Landesrat Ludwig Schleritzko, der im vergangenen November den Kreisel offiziell seiner Bestimmung übergab.

Um einen Rückstau in den Kreuzungsbereich zu verhindern beziehungsweise ein sicheres Abbiegen zu den Betrieben, Wohnhausanlagen und der Gemeindestraße zu ermöglichen, wurden Linksabbiegestreifen errichtet. Dabei ist auf den beiden Landesstraßen auf eine Gesamtlänge von rund 450 Metern die ungebundenen unteren Tragschichten sowie teilweise die bituminöse Tragschichte erneuert und abschließend über die gesamte Länge ein neuer Straßenbelag aufgebracht worden. Weiters wurden entlang der Straßen die bestehenden Gehsteige saniert beziehungsweise neu hergestellt.

Die Baukosten beliefen sich auf rund 500.000 Euro, die je zur Hälfte vom Land NÖ und der Stadt getragen wurden.