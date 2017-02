„Als sie das Geld kassiert hatten, uns in die Boote drängten, aufs Meer hinausschoben und uns dann unserem Schicksal überließen, wurde mir zum ersten Mal klar, dass wir für sie nicht als Menschen sondern nur als Ware galten“, erzählt der Protagonist des Theaterstücks „Vom Wind, dem Sand und den Sternen“ vom Beginn seiner Flucht aus seiner ehemaligen Heimat.

In dem Stück, das sechs Jugendliche aus dem Asylheim in Oberndorf vergangene Woche im St. Pöltner „Freiraum“ inszenierten, erzählen die Geflüchteten auf ebenso unterhaltsame wie herzergreifende Weise von ihrer Reise, ihrer Kultur und dem Ankommen in Österreich. In monatelanger Vorbereitung ist eine rund einstündige Vorstellung mit mitreißenden Tanzeinlagen entstanden, die das Publikum in der Landeshauptstadt sichtlich berührte.

„Das Theaterstück bringt Menschen zusammen. Die Bevölkerung soll die Jugendlichen dadurch auch kennenlernen!“Eva Schafranek, Initiatorin

Gespielt wird schließlich auch nicht irgendein Stück, sondern die Lebensgeschichte der 14- bis 18-Jährigen. Das Drehbuch haben die Jugendlichen selbst verfasst, Grundlage waren ihre eigenen Erlebnisse und Erfahrungen. Einer der Burschen, der auch anfangs bereits gut Deutsch beherrschte, stand als Übersetzer bereit. Die Laienschauspieler berichten vom Schmerz der Trennung von ihrer Familie und Freunden, der ersten Liebe, von der Flucht in überfüllten Bussen und Booten, genauso wie von Sprachbarrieren und Verständnislosigkeit der Menschen in Österreich.

„Manches war auch zu belastend. Natürlich hat das in den Jugendlichen etwas ausgelöst, es ist oft passiert, dass die jungen Männer während der Proben plötzlich in Tränen ausgebrochen sind“, erinnert sich die Initiatorin des Projekts, Eva Schafranek, zurück.

Durch das Schauspielen die Sprache gelernt

Durch das Theater haben die Schüler sehr schnell und gut Deutsch gelernt. Auch Beatboxing wurde eingesetzt, etwa um die Stimmbänder zu schulen. Dadurch ist es den Farsi-sprechenden Jugendlichen bald gelungen, auch schwierige deutsche Vokale zu erlernen.

Die Idee für das Theater hatte die Herzogenburger Sozialpädagogin Eva Schafranek, umgesetzt wurde sie vor allem von Theaterpädagogin Julia Pröglhöf. Durch die Arbeit an dem gemeinsamen Projekt ist natürlich viel Aufarbeitungsarbeit passiert und das nicht nur bei den jungen Männern selbst: „Die Jugendlichen stießen oft auf Ablehnung und Vorurteile. Das Theaterstück, das neben St. Pölten auch schon in Zwentendorf, Wien und Herzogenburg aufgeführt wurde, bringt die Menschen ein wenig zusammen. Auch die Bevölkerung soll die Burschen dadurch besser kennenlernen, das Ziel ist es, auch Berührungsängste damit ein Stück weit zu nehmen.“

Ein neues Theaterprojekt steht schon in den Startlöchern

Mit Jugendlichen aus der Umgebung soll ein Stück entwickelt werden.

Theaterpädagogin und Schauspielerin Julia Pröglhöf lädt Anfang April zu einem Kennenlern-Workshop alle Jugendlichen zwischen

14 und 22 Jahren aus Österreich und anderen Herkunftsländern ein.

Gesucht werden sowohl Schauspieler als auch kreative Köpfe, die hinter der Bühne mithelfen und mitgestalten.

Die Teilnehmer erwarten Theaterspiele, Improvisationen, das Schnuppern von Theaterluft und das spielerische Sammeln erster Ideen für das neue Stück.

Die weiteren Proben sind Ende Mai, Anfang Juli und Ende August. Die Premiere wird am 25. August in Herzogenburg stattfinden. Weitere Infos und Anmeldungen unter youlee@gmx.at.