Herzogenburg

Nicht nur für Schüler der Polytechnischen Schule, sondern auch für die Schüler der 4. Klassen in der Neuen Mittelschule gab es die berufspraktischen Tage. Sie ermöglichen den Jugendlichen das Kennenlernen von Berufen, das Korrigieren falscher Vorstellungen und die selbstkritische Überprüfung der persönlichen Eignungen und Neigungen.

Die Schüler können am gewählten „Schnupperplatz“ im Betrieb Erfahrungen sammeln und auch überprüfen, inwieweit ihre Vorstellungen vom Wunschberuf mit der Realität übereinstimmen. Durch Zuschauen, Fragen stellen und Ausprobieren einfacher, ungefährlicher Tätigkeiten soll ein Jugendlicher seinen Wunschberuf praxisbezogen kennenlernen.

Unterstützung bei der Personalauswahl.

Zusätzlich erhält der Unternehmer, der Lehrlinge ausbildet, durch diese berufspraktische Tage Unterstützung bei der Personalauswahl. „Viele Jugendliche haben ganz einfach eine andere Vorstellung von ihrem ,Traumberuf‘ - doch in jedem Beruf gibt schöne und weniger schöne Momente. Darum ist es gut, wenn man sich vorher mit allen Vor- und Nachteilen bekannt machen kann, denn oft zeigt sich schon nach ein paar Tagen, ob der Schüler für diesen Beruf geeignet ist - oder ob er sich nicht nach etwas anderem umschauen soll“, so Unternehmer Johann Rieder, der regelmäßig Schüler schnuppern lässt.

59 Schüler waren "schnuppern"

„Insgesamt waren 59 Schüler unterwegs. Das Angebot war wirklich groß, denn vom Zuckerbäcker über den Friseur bis zum Optiker oder Gärtner war alles dabei - und die künftigen Lehrherren haben die Schüler teilweise sogar sehr gelobt. In diesen Tagen erwarben sie getreu dem Leitsatz unserer Schule ,Lernen fürs Leben‘ wichtige Kenntnisse für ihren weiteren Berufsweg in einer Form des Lernens, die ohne die bereitwillige Kooperation der beteiligten Betriebe nicht möglich wäre“, so die beiden Pädagoginnen der Neuen Mittelschule, Martina Teufel und Dagmar Preiss.