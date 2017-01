„Jedes Kind hat ein Recht auf Bildung und soll unabhängig seiner Herkunft die gleichen Chancen für eine erfolgreiche Zukunft haben“: So lauten Ziel und Anspruch aller Caritas-Lerncafés und Rotes-Kreuz-Lernhäuser in ganz Österreich. In Zusammenarbeit beider Hilfsorganisationen und der Stadtgemeinde ist nun in Herzogenburg eine Bildungsoffensive gestartet worden.

Bürgermeister Franz Zwicker sprach von einem „denkwürdigen Tag“, den der Schritt zu einem zusätzlichen Bildungsangebot darstelle.

Bürgermeister Zwicker fand sehr klare Worte

Im Beisein von Stiftspropst Maximilian Fürnsinn sowie der Schuldirektoren Andreas Windl, Bernhard Moser, Otto Schandl und Andreas Tischer redete das Stadtoberhaupt nicht lange um den Brei herum: „Wir haben doch einen sehr hohen Anteil an Migranten; ausgehend vom Jahr 1968, als Gastarbeiter rund um die Firma Grundmann ins Land geholt wurden. Zweite und dritte Generation sind geblieben, sodass wir in manchen Kindergärten und Schulen einen Migrantenanteil von 50 Prozent haben. Das hat Probleme in der Ausbildung verursacht. Ich habe keinerlei Bedenken, dass die Angebote von Caritas und Rotem Kreuz nicht genügend Interessenten finden.“

Bis zu 24 Schüler können betreut werden

Im alten Gerichtsgebäude des Stiftes entsteht ein Lerncafé der Caritas der Diözese St. Pölten. Dort wird in zwei alternierenden Gruppen Lernbetreuung am Nachmittag für Schüler im Pflichtschulalter angeboten. Neben der Unterstützung beim Lernen werden gemeinsam mit den Kindern Bildungsziele vermittelt. Zusätzlich zu den beiden hauptamtlichen Mitarbeiterinnen Magdalena Schneeweis und Stefanie Bugl unterstützen auch freiwillige Helfer die Arbeit im Lerncafé. Derzeit werden 14 Kinder in zwei Gruppen betreut, insgesamt können bis zu 24 Schüler aufgenommen werden. Der Besuch des Lerncafés ist freiwillig und kostenlos. Das Angbot richtet sich an Kinder, deren Eltern sich keine kostenpflichtige Lernbegleitung leisten können. Caritas-Direktor Hannes Ziselsberger bedankte sich bei Propst Maximilian Fürnsinn für die Aufnahme. Ursprünglich hatte es andere Pläne für das alte Gerichtsgebäude gegeben: „Wir wollten dort eine Sammlung etablieren. Doch als ich gehört habe, dass dort etwas für Kinder entstehen soll, haben wir uns für das Lerncafé entschieden!“

Fürnsinn mahnte an dieser Stelle ein: „Der Bedarf an Deutschkursen für Flüchtlinge und Asylwerber ist erheblich. Es bedarf einer Zusatzeinrichtung für solche Leute, es ist dringend notwendig, eine stabile Stelle zu schaffen!“

Die Lerngruppen sollen „bunt gemischt“ sein

Das Rote Kreuz eröffnet ein Lernhaus in der Neuen Mittelschule für Schüler der Volksschule und unterstützt damit die Kinder zwischen sechs und zehn Jahren mit schulischen Schwächen. Man habe mit den zwei bestehenden Lernhäusern in Neunkirchen und Gänserndorf sehr positive Erfahrungen gesammelt, berichtete Rot-Kreuz-Präsident Josef Schmoll: „Unser Ziel ist es, Interesse an Bildung zu wecken und Kinder zum Lernen hinzuführen.“

Die Lerngruppen sollen „bunt gemischt“ sein, denn neben Schulstoff steht auch gelebte Integration auf dem Programm.

Neben der gezielten Unterstützung gibt es in beiden Einrichtungen aber auch Spiel und sinnvolle Freizeitaktivitäten.