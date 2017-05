Herzogenburg

Am Ende der jüngsten Sitzung des Gemeinderates hat Gemeinderat Hermann Feiwickl von der Liste „Blüh“ Fotos präsentiert, die er kürzlich vor dem Rathausplatz in Bad Vöslau gemacht hat. Sie zeigen einen Trinkwasserspender. Gleichzeitig hob er die Idee hervor, die schon die FP-Mandatare vor rund zwei Jahren gehabt hatten, so einen Spender auch am neugestalteten Rathausplatz in der Stiftsstadt zu installieren.

Bürgermeister Franz Zwicker (SP): „Müssen gesetzliche Auflagen einhalten.“ | NOEN

„Die Vorteile überwiegen“, betonte Feiwickl. Der Trinkwasserspender sei sehr klein - etwa 70 mal 70 Zentimeter, könne auch in der Grünfläche errichtet werden und nehme dadurch keinen Parkplatz weg. Feiwickl: „Es ist durch hochwertiges, säurefestes Nirosta-Blech immer sauberes Trinkwasser vorhanden. Die Aufstellung kann auch mit einer frostsicheren Armatur erfolgen, was aber nicht unbedingt notwendig ist. Außerdem ist so ein Trinkwasserbrunnen langlebig, robust und kostengünstig - und mit einer Kunstwerk-Ummantelung - in Bad Vöslau stellt sie eine fliehende Nymphe dar - vor dem neuen Rathaus ein Hingucker.“

Feiwickl schlug noch vor, eventuell aus Zeit- und Kostengründen das Kunstwerk wegzulassen und dafür - um die Künstlerkosten zu sparen - einen Ideenwettbewerb unter Herzogenburgs Künstlern auszuschreiben und den Entwurf von einer geeigneten Firma ausführen zu lassen.

„Ich sehe überhaupt keine Nachteile“

„Die Radtouristen würden den Trinkbrunnen im Sommer begrüßen, man müsste das Wasser zum Gießen auch nicht mehr vom Sonnleitner Sepp holen - es wäre ein Funktions-rund Kunstobjekt gleichzeitig. Nachteile sehe ich überhaupt keine“, so Feiwickl. Er betonte, dass bei einer Stadterneuerungs-Sitzung von Monika Heindl das Thema Trinkwasserbrunnen vor rund einem Jahr auch angedacht worden war. Es dürfte noch immer aktuell sein.

„Wenn ein Projekt von allen Fraktionen getragen wird, ist das ja nicht negativ“, so Feiwickl.

Bürgermeister Franz Zwicker und Vizebürgermeister Christoph Artner (beide SP) stehen dem Projekt positiv gegenüber, aber: „Es gibt da gesetzliche Auflagen, die man einhalten muss“, so Zwicker. Und Artner meinte: „Man muss natürlich schauen, wie die Leitungen liegen, sodass nicht wieder frisch aufgegraben werden muss.“