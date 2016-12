Zahlreiche Mitglieder der Naturfreunde, Sportbegeisterte und natürlich auch Sponsoren kamen zur Eröffnung der neuen Boulderhalle „Kraftwerk“ in die Wiener Straße, wo im ehemaligen Agneswerk der Firma Gerhold in den vergangenen Monaten ein neuer „Sporttempel“ entstanden ist. Dieser wurde nun von Stiftskaplan Petrus Stockinger gesegnet.

Seit einigen Jahren ist Klettern in NÖ ein Boom-Sport. Immer mehr Talente wollen hoch hinaus - und das vor allem nicht an steilen Bergwänden, sondern in gesicherten Hallen. Die Sektion Sportklettern der Naturfreunde Herzogenburg gibt es seit zwei Jahren und mit Fertigstellung der Vorstiegskletterwand in der Ossarner Freizeithalle begannen im Juni 2014 auch die ersten Kletterkurse. Seitdem wurden dort immer donnerstags vor allem Kinder- und Jugendliche in diversen Kursen betreut.

Sporthalle in Ossarn war ausgelastet

Bald stellte sich jedoch heraus, dass durch die Auslastung der Sporthalle nicht alle kletterbegeisterten Kinder betreut werden können. Aus diesem Grund wurde intensiv nach einer passenden Location für den Umbau als Boulderhalle gesucht - und Anfang dieses Jahres schließlich auch gefunden.

Da dieses ehrgeizige Projekt natürlich Geld kostet, versuchte der Verein, Sponsoren zu finden, die dieses unterstützen. Über die Crowdfunding-Plattform von NÖregional war es auch privaten Unterstützern möglich, etwas zum Bau dieser Boulderhalle beizutragen.

„Es freut uns besonders, dass so viele große und kleine Firmen und Banken aus Herzogenburg und Umgebung an unser Projekt geglaubt und mit Geld- und Materialsponsoring unterstützt haben. Der wohl größte Anteil am Gelingen geht an die Firma Hell Bau. Das Team rund um Bau- und Zimmermeisterin Sabine Hell unterstützte uns mit unzähligen Arbeitsstunden und fachlichem Know-How und der junge Herzogenburger Künstler Georg Pummer entwarf unser cooles Kraftwerk-Logo“, freuen sich Erich und Manuela Dorwekinger, die sich von Anfang an für dieses Projekt einsetzten.

45.000 Nägel wurden verarbeitet

Nach der Planung und Sponsorensuche im heurigen Jänner, wurde im August mit den ersten Arbeiten wie der Erneuerung der elektrischen Leitungen gestartet. Mitte September konnte mit dem Bau der Holzunterkonstruktion begonnen werden, danach folgten die Kletterpaneele und Anfang November war mit der Montage der Absprungmatten der Kletterbereich fertig gestellt.

Nach Lieferung der vielen Klettergriffe und Volumen konnte der Kletterbetrieb Mittte gestartet werden. Verarbeitet wurden dabei rund 45.000 Nägel, über fünf Kubikmeter Konstruktionsvollholz, 65 Kartuschen Komponentenkleber und mehrere Meter Gewindestangen. Dabei wurden Griffe und Volumen im Wert von rund 9.000 Euro montiert.

Zur Zeit werden pro Woche 44 Kinder im Alter von drei bis 14 Jahren in unterschiedlichen Kursen der Naturfreunde betreut, Tendenz steigend. Egal ob lustige Kletterspiele oder das Übernehmen von Verantwortung beim gegenseitigen Sichern beim Seilklettern, es ist für alle Altersgruppen das passende Angebot vorhanden.

Bei Wettkämpfen stets erfolgreich

Neben den Breitensport-Kursen werden die Athleten der Wettkampfgruppe drei Mal pro Woche betreut. Zehn Kinder und Jugendliche trainieren auf der Vorstiegswand und in der neuen Boulderhalle. Mit sechs Kletterern haben die Naturfreunde Herzogenburg die meisten Athleten im Nachwuchskader des Kletterverbandes NÖ. 2016 eroberten sie bei den Landesmeisterschaften in den Disziplinen Boulder, Lead und Speed insgesamt 16 Podestplätze. Mit zwei Finalisten bei den österreichischen Meisterschaften in der Disziplin Lead und einer Bronzemedaille in Boulder wurde auch österreichweit groß aufgezeigt.

Jetzt stellt sich für Sport-Laien nur noch die Frage: Was sind Boulder? Das sind Kletterrouten in einer Höhe von bis zu vier Metern, die mit Absprungmatten gesichert sind. Ein Boulderproblem stellt den Kletterer vor ein Rätsel, das gelöst werden soll. Es erfordert also nicht nur Kraft und Technik, um einen Boulder zu lösen, sondern auch viel Köpfchen.

Geöffnet ist die Boulderhalle „Kraftwerk“ in der Wiener Straße 28 Dienstag und Mittwoch von 14 bis 22 Uhr, Samstag und Sonntag von 10 bis 21 Uhr. Kontakt: Manuela Dorwekinger, 0664/75011816 oder Facebook Boulderhalle Kraftwerk.