Im Zwei-Jahres-Rhythmus findet am Rathausplatz ein interkulturelles Fest, das bisher stets guten Anklang gefunden hat. In Kürze steht die vierte Auflage auf dem Programm. Und zum vierten Mal hat die FP im Gemeinderat gegen eine Subvention für diese Veranstaltung gestimmt.

Man hätte dies wohl kommentarlos zur Kenntnis genommen, doch als FP-Gemeinderat Thomas Rupp Assoziationen zu jener Moschee in Wien-Brigittenau herstellte, in der Kinder Kriegsszenen nachstellten, gingen die Wogen hoch. Was Rupp konkret sagte und wie SP-Bürgermeister Franz Zwicker und VP-Gemeinderat Erich Huber-Günsthofer darauf reagierten, lest ihr in der aktuellen Printausgabe der NÖN.