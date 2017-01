Ein umfangreiches Kultur- Unterhaltungsprogramm wartet im heurigen Jahr auf die Bewohner der Stiftstadt.

Nicht nur die Festivitäten zur Eröffnung des neuen Rathauses im Spätsommer - deren Programm erst ausgearbeitet wird - auch das Höfefest im September, die Kabarettprogramme im Volksheim - Christoph Fälbl präsentiert mit seinem „Viecherl & Co“ bereits am 17. März den ersten Höhepunkt - sowie in den Vollrathhallen, wo Michael Scheruga schon kommenden Samstag mit „Liebe, Sex & Wirtschaftskrise“ startet, auch die Konzerte in der Time-Out Sportsbar finden sicher wieder ihre Liebhaber.

Im April gibt es die Feuerwehrfeste der Oberndorfer St. Andräer Florianis, das Frühlingskonzert der Stadt- und Jugendkapelle - und im Sommer wieder die „Blue Fridays“ in der Schirmbar und das Sommerkino im Reitherhaus. Außerdem steht heuer die Traisentaler Weinherbstöffnung wieder in Herzogenburg am Programm und auch der NÖ Landeswandertag geht hier über die Bühne.

Ein Highlight für Cineasten bereiten die Grünen im Gasthaus Buchsbaum, wo es - vorläufig zumindest bis Juni - jeden Monat einen interessanten Film zu sehen gibt. Der erste, „Maikäfer flieg“, ist am 14. Februar zusehen.

Stadtfest, Kindersommerspiele, Modeschauen oder „Money meets Wine“ haben auch heuer ihren fixen Platz.