Das winterliche Wetter lockte in der letzten Saisonwoche doch einige Schlittschuhläufer auf den Kunsteislaufplatz am Auring. Auch Schulen aus der ganzen Umgebung nutzten die Gelegenheit, Sport im Freien zu betreiben, noch einmal so richtig aus.

Gottfried Eder und Erich Filzwieser, die regelmäßig Dienst gemacht haben, sowie Jo Gallbrunner und Hermi Blach an der Kassa sprechen sogar von einer Spitzensaison.

„Ich mache jetzt seit 13 Jahren Dienst und wir hatten in den vergangenen Jahren so zwischen zehn und 14 Saisonkarten – heuer waren es 33“, so Gottfried Eder. Bis auf zweieinhalb Tage Ende Jänner/Anfang Februar, als das Wetter extrem warm war und der Eislaufplatz nicht benutzt werden konnte, gab es keine „Standtage“.

Keien Saisonverlängerung vorgesehen

Trotz der momentanen Niedrigtemperaturen ist eine Saisonverlängerung nicht vorgesehen. Vor allem nach den Semesterferien wird der Besuch traditionell eher schwächer.

Heuer war der Eislaufplatz auch in den Ferien nicht überfüllt: Bedingt durch die kräftigen Schneefälle in NÖ konnte man heuer auch dem Skisport in der näheren Umgebung frönen und musste nicht in andere Bundesländer ausweichen.

Zweites Argument gegen die Saisonverlängerung: Die Fußballsaison steht vor der Tür. Bereits für 17. März ist das erste Meisterschaftsheimspiel des Frühjahrsdurchganges angesetzt. Und da sollte der Platz geräumt sein, denn er wird für die Parkplätze benötigt.