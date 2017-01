Am Ende der jüngsten Gemeinderatssitzung wechselten die Mandatare in den Sparkassensaal. Dort wurde Gemeindebürgern für herausragende Leistungen Anerkennung gezollt. Ehrungen für Sportasse - sowohl die Jungen als auch auch die gehobenen Semester - und neue Akademiker sind vorgenommen worden.

Außerdem wurde mit Sophie Moser eine Mandatarin verabschiedet, die heuer aus dem Gemeinderat ausgeschieden ist.

Die musikalische Umrahmung der Feier übernahm diesmal das Streicherduo Johannes Wels von den Donauschrammeln und Taner Türker, bekannt von den Neujahrskonzerten des Herzogenburger Sinfonieorchesters.

Bürgermeister blickte aufs Jahr zurück

Einen kurzen Jahresrückblick gab es von Bürgermeister Franz Zwicker - „für Gäste, die das noch nicht wissen“ - bei dem er hauptsächlich auf die Bauprojekte einging, die im abgelaufenen Jahr angefangen und zum Teil auch fertiggestellt wurden beziehungsweise in den kommenden Monaten ihrer Vollendung entgegensehen. Das größte Projekt ist dabei der Neubau des Rathauses, wo in den vergangenen Tagen provisorische Fenster eingebaut wurden.

„Am 12. April begann der Abriss des Rathauses - und spätestens am 27. September, wenn 90 Jahre Stadterhebung gefeiert werden, muss der Bau abgeschlossen sein. 4,9 Millionen Euro kostet das neue Haus, davon schießt 700.000 Euro das Land zu“, informierte der Stadtchef.

Inzwischen wurden zwei Arbeitsgruppen geschaffen: Die eine beschäftigt sich mit der Neuauflage des Herzogenburger Heimatbuches zum Jubiläumsjahr und die andere mit der Planung des Schulzubaues. Dort beschäftigen vor allem Fragen wie „Welche finanziellen Mittel stehen zur Verfügung?“ und „Welche Förderungen gibt es?“ die Mitglieder.

Auch auf dem Gebiet des Wohnungssektors hat sich heuer einiges getan: In der Traismauer Straße werden in den nächsten drei Jahren 66 neue Wohnungen entstehen – drei Blöcke sind fast fertig – und in Ossarn bei der Knabb-Tankstelle ist auch schon ein zweiter Wohnblock fixiert.

Sorgenkinder: City-Hotel und Nemschitz-Areal

Probleme gibt es nach wie vor beim Nemschitz-Areal und auch beim City-Hotel in der Kremser Straße. „Leider werden seit Jahrzehnte bestehende Mauern als Grenze nicht anerkannt - man muss halt abwarten, wie die Gerichte entscheiden“, seufzte der Bürgermeister.

Die beiden Gemeindehäuser Traismauer Straße 9 und 9 a werden ab kommendem Jahr thermisch saniert, die Arbeiten wurden an die Siedlungsgenossenschaft Neunkirchen vergeben - und auch der Kindergarten in Oberndorf sollen einer thermischen Sanierung unterzogen werden.

„Vieles wurde gemacht, einiges liegt noch vor uns. Ich habe auch die Hoffnung noch nicht aufgegeben, dass es mit einem gemeinsamen Feuerwehrhaus für Oberndorf/Ebene und Herzogenburg-Stadt doch noch etwas wird“, gab sich das Stadtoberhaupt optimistisch.