Herzogenburg

Der Sportplatz bei der Neuen Mittelschule war bisher öffentlich zugänglich. In absehbarer Zeit ist Schluss damit: Die Stadtgemeinde sieht sich gezwungen, das Areal einzuzäunen.

FP-Stadtrat Martin Hinteregger spricht in diesem Zusammenhang von einem „traurigen Höhepunkt“. Man müsse den Sportplatz deshalb absperren, weil „jugendliche und erwachsene türkische Migranten das Gelände vor allem abends und am Wochenende in Beschlag genommen haben und glauben, dass alles ihnen gehört!“

„Gemeindebedienstete wurden beschimpft“

Stadtamtsdirektor Kurt Schirmer weiß von Freundschaftsspielen, die dort ausgetragen worden seien. Dem Vernehmen nach sind Akteure sogar aus Wien angereist. Zurückgeblieben sei viel Abfall: „Als Gemeindebedienstete auf diesen Umstand hingewiesen haben, sind sie wüst beschimpft worden.“

Auch einen Polizeieinsatz hat es vor kurzer Zeit gegeben: „Nach dem Erscheinen der Exekutive gab es ein langes Hin und Her, ehe die Migranten widerwillig abgezogen sind“, berichtet Hinteregger.

Es geht nicht allein um Wirbel und Dreck, die die Stadtgemeinde aktiv werden lassen: „Wir sind nicht mehr bereit, für die Schäden, die dort angerichet werden, aufzukommen“, betont der Stadtrat.