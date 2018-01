Stark dezimiert waren die Feuerwehrmitglieder – derzeit grassiert die Grippe in der Stiftsstadt – bei der 149. Mitgliederversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Herzogenburg-Stadt, die am vergangenen Freitag im Feuerwehrhaus über die Bühne ging. Als Ehrengäste begrüßte Kommandant Ralf Haselsteiner neben Bürgermeister Franz Zwicker auch den Oberndorfer Kommandanten Stephan Luef, den Unterabschnittskommandanten Franz Burgstaller sowie Georg Aufhauser und Katja Schwaigerlehner von der Bezirksstelle des Roten Kreuzes.

Ralf Haselsteiner gab einen kurzen Rückblick über das abgelaufene Jahr, in dem beim „Atemschutz neu“ Fitness unter Beweis gestellt werden musste. Erstmals nahm die Feuerwehr am Höfefest teil. Nicht zuletzt durch das positive Wetter bereits drei Stunden nach der Eröffnung alles gänzlich ausverkauft.

Mitgliederwerbung wird immer wichtiger

Vorausblickend betonte Haselsteiner, dass man sich künftig um Mitgliederwerbung mehr bemühen müsste, denn frisches Blut würde nicht schaden – und dass man langsam überlegen muss, welche Aktivitäten zusätzlich man 2019 zum 150-Jahr-Jubiläum der Stadtfeuerwehr anstrebt: „Wir werden auch 2018 nicht arbeitslos sein.“

Der Kassenbericht zeigte, dass trotz Ausgaben in der Höhe von rund 51.000 Euro – alleine die Kraftfahrzeugerhaltung verschlangen 12.950, das Tanken 2.740 und die Bekleidung 5.170 Euro – gut über die Runden gekommen ist und nicht an das Ersparte gehen musste.

30 Einsätze innerhalb von wenigen Stunden

Kommandant-Stellvertreter Ferry Fessl ließ die zahlreichen Einsätze, es waren 40 mehr als ein Jahr zuvor, Revue passieren. Markant waren im Oktober der Brand im Lüftungssystem bei der Firma Georg Fischer und der Brand einer Fassade in St. Pölten, wo drei Drehleitern im Einsatz waren. Bei den technischen Einsätzen ging es hauptsächlich um Verkehrsunfälle. Ende Oktober forderte ein Sturm 30 Einsätze in wenigen Stunden im gesamten Stadtgebiet.

Eine Herausforderung war die Personenrettung, wo ein Mensch zwischen WC-Muschel und Wand eingeklemmt war.

Rudi Singer brachte die Berichte der Chargen und Sachbearbeiter. So wurde das EDV-System komplett erneuert und auf den aktuellsten Stand gebracht, es ist ein neuer Server in Betrieb genommen sowie ein Großteil der PCs ausgetauscht und modernisiert worden.

Auch kuriose Einsätze auf der Tagesordnung

Wie auch in den Jahren zuvor konnten alle notwendigen Einsatz- und Übungsfahrten bewältigt werden. Um Reparaturen in Eigenregie durchführen zu können, wurde ein Werkzeugwagen angeschafft. Bei der in die Jahre gekommenen Drehleiter musste das Ladegerät durch ein neues ersetzt werden. Der Wert des Fahrzeuges wurde durch das Upgrade des Fahrzeugfunkgeräts, das in mühevoller Kleinarbeit verbaut wurde, einigermaßen gesteigert.

Ausbilder Stefan Dörflinger lobte die hohe Motivation bei allen Übungen und Schulungen sowie die Bereitschaft, die Freizeit für Übungen zu opfern, die Leben retten können.

Christian Fischer und Dieter Stachelberger wiesen darauf hin, dass jeder Atemschutz-Geräteträger verpflichtet ist, sich einmal jährliche einen Leistungstest zu unterziehen. 14 Kameraden sind beim Finnentest angetreten und sechs Teilnehmer haben den Lauftest positiv absolviert, sodass der Stadtfeuerwehr derzeit 20 taugliche Atemschutz-Geräteträger zur Verfügung stehen.

Für die Feuerwehrjugend war das vergangene Jahr spannend und ereignisreich, denn sie hat am Wissenstest in St. Pölten, am Bezirksbewerb in Traismauer, am NÖ Landestreffen in Neuhofen an der Ybbs und am Orientierungsbewerb in Ossarn teilgenommen. Sämtliche Abzeichen wurden erfolgreich abgelegt. Außerdem gab es verschiedene Freizeitaktivitäten wie Eislaufen am Herzogenburger Kunsteislaufplatz, eine Übung mit wasserführenden Armaturen, den Jugendstand bei den Nökiss, der Besuch des ÖAMTC-Hubschraubers Christophorus in Gneixendorf sowie das Basteln von Windlichtern für das Höfefest.