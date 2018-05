Im Norden der Stadt wird eifrig gebaut. Dadurch entstehen auch neue Straßenzüge. Eine Gasse wird nach dem Gründer der NÖ Kindersommerspiele, Bertl Rumpler, benannt. Der Beschluss in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates fiel einstimmig.

Der Wohnbau in der Stiftsstadt schreitet hurtig voran. Besonders im Norden der Stadt wird fleißig gebaut. Es steht eine Wohnhausanlage mit insgesamt 66 Wohnungen, die mit Mitteln der NÖ Wohnbauförderung errichtet werden.

Im Juni des Vorjahres fand die Übergabe des ersten Bauteils statt, die Übergabe des zweiten Bauteils, das sind 19 Wohnungen und eine Ordination, ist für die kommenden Monate anberaumt und die Fertigstellung des dritten Bauteils ist für das nächste Frühjahr geplant.

Neues Stadtviertel mit Einkaufsmarkt

Doch damit ist nicht Schluss, denn weitere Bauteile mit rund 50 Wohnungen an der Nordseite der Clemens-Moritz-Straße, die nach Fertigstellung von der Traismauer Straße bis zur Kremser Straße reichen wird, sind bereits in Planung.

Somit entsteht in den nächsten Jahren ein völlig neues Stadtviertel samt Spar-Einkaufsmarkt, das natürlich auch durch neue Straßen erreichbar sein wird.

Von der Dr.-Werneck-Straße, wo einst Oswald Egerer seine Ordination hatte, wird künftig die Dr.-Nemec-Gasse abzweigen, die dann im Norden in die Clemens-Moritz-Straße mündet, die nach dem Vorgänger von Propst Maximilian Fürnsinn benannt ist. An die Ärztin Wilhelmine Nemec werden sich nur ganz alte Herzogenburger erinnern, denn der „Engel von Herzogenburg, wie sie damals genannt wurde, übernahm im Jahr 1945 gemeinsam mit ihrer Assistentin, Schwester Anna Naschenweng, als einzige Ärztin die medizinische Versorgung der gesamten Bevölkerung und der russischen Besatzungssoldaten im Umkreis von 20 Kilometern.

Und in der Mitte dieser Dr.- Nemec-Gasse zweigt dann Richtung Westen zur Kremser Straße die neue Bertl-Rumpler-Gasse ab. Die Gemeinde ging damit auf den Vorschlag von Andreas Kickinger ein, der bei der Nökiss-Eröffnung im vergangenen Jahr anlässlich des 20. Sterbetages des Nökiss-Gründers den Vorschlag machte, einen neuen Verkehrsweg nach ihm zu benennen. Nun ist es soweit, die künftige Bertl-Rumpler-Gasse wird gerade geschottert.

Wer war Bertl Rumpler? Der Tischler hat im Jahr 1971 die Jugendgruppe der „Wakaiuks“ gegründet und ein Jahr später den Grundstein für die jetzigen NÖ Kindersommerspiele gelegt.

Mit den Einnahmen des damals kleinen Kinderfestes sollten Zelte für die Jugendlager der „Wakaiuk-Apachen“ angekauft werden. Es blieb dann nicht beim kleinen Kinderfest.

425 „Wakaiuks“ in der Festschrift 1991

Bertl Rumpler hat in seiner aktiven Zeit hunderte Jugendliche begeistert und es gab damals wenige davon in Herzogenburg, die zumindest nicht einmal mit den „Wakaiuks“ in Berührung gekommen sind. Sie alle – es waren genau 425 Kinder und Jugendliche – wurden 20 Jahre später in der Festschrift von 1991 namentlich aufgeführt.