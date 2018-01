Eigentlich werden Grammelknödel meistens als Hauptspeise serviert – bei Charlys Winterlandschaft waren die Band „Grammeknedl“ am vergangenen Dienstag bei Programmschluss aber als Dessert gedacht. Nach rund sechs Wochen Anwesenheit am Rathausplatz – Beginn war Ende November, die ersten zweieinhalb Wochen im Jänner war Pause – gehört die Winterlandschaft seit vergangener Woche zur Vergangenheit. Aber keine Angst: Im November erfolgt der Neustart.

„Ich habe es nicht bereut, es ist das erste Jahr, wo ich kein Geld hineinstecken musste."

„Ich brauche jetzt erst einmal eine Pause“, so Charly Hacker, der mit dem Besuch seiner Winterlandschaft zufrieden war. „Ich habe es nicht bereut, es ist das erste Jahr, wo ich kein Geld hineinstecken musste. Höhepunkte waren auf alle Fälle die Eröffnungstage mit den ,Ridin Dudes‘ und die Benefizaktion, bei der immerhin 3.800 Euro für das St. Pöltner Hospiz zusammengekommen sind.

Leider sind in den vergangenen Tagen einige Programmpunkte wegen des warmen Wetters ausgefallen. Geplant war ja die erste Herzogenburger Innenstadt-Skipiste und ein Night-Gaudislalom, aber bei diesen Temperaturen hätte die ,Schneelandschaft‘ am Rathausplatz keine Stunde gehalten“, bilanziert Hacker, der schon für die kommende Saison Ideen sammelt.

Wetter machte Strich durch die Rechnung

Doch auch dazwischen will der Allrounder nicht auf der faulen Haut liegen, denn im Laufe des Sommers will er am Kirchenplatz Gäste in die längste Bar der Stadt einladen. Man darf schon heute gespannt sein, denn die vielen freiwilligen Helfer, die ihm auch bei der Winterlandschaft unter die Arme gegriffen haben und bei denen er sich bedanken möchte, werden sicher dort auch zu finden sein.