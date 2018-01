Das traditionelle Bau- und Zimmereiunternehmen Heigl-Bau befand sich schon oftmals im Rampenlicht der Öffentlichkeit. Ob Wiener Hauptbahnhof, Koralm-, Lainzer oder Bosrucktunnel oder an der Pyhrn-Autobahn: Heigl-Bau mischte und mischt an den größten österreichischen Baustellen aktiv mit. Derzeit forscht das Unternehmen am Firmenstandort in der Industriestraße in Kooperation mit der Universität Wien an passiven Sensoren für Temperatur-, Feuchtigkeits- und Dehnungsmessungen, die beim Bau mit einbetoniert werden.

Brücke zwischen traditioneller Handwerkskunst und modernen Technologien

„Die Intention von Heigl- Bau ist, stets eine Brücke zwischen traditioneller Handwerkskunst und modernen Technologien im Bauwesen zu schlagen“, so Herbert Heigl, der das Unternehmen in der inzwischen fünften Generation führt. Die Technik, die hinter den Sensoren steckt, ist erst vor kurzer Zeit entwickelt worden, und wurde bis dato noch nie am Bau angewendet.

Ist frischer Estrich schon begehbar?

„Building Information Modelling“ und „Structural Health Monitoring“ sind derzeit die beherrschenden Themen in der Bauwirtschaft: Alleine, es fehlen nach wie vor die Werkzeuge, um Messwerte zerstörungsfrei, dauerhaft und ohne Stromversorgung aus Baukörpern auslesen zu können.

Heigl: „Sollte das Forschungsprojekt von Erfolg gekrönt sein, reicht in Zukunft ein handelsübliches Smartphone, um zu erkennen, ob frischer Estrich bereits begehbar, eine Betonmauer bereit zum Ausschalen oder ein Feuchtigkeitseintritt im Gebäude erkennbar ist. Aufgrund des Potenzials dieser Forschung wird das Projekt von der österreichischen Forschungsförderungsgesellschaft mit unterstützt.“