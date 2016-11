Auch heuer ist ein Nikolaus-Besuch in der Adventzeit ein Höhepunkt für viele Kinder. Und weil sie in Herzogenburg so brav sind, kommt er gleich drei Mal.

Am Samstag, 3. Dezember, ist der Mann mit dem Rauschebart ab 17 Uhr - begleitet von vielen freundlichen Perchten - im Pub Lowlander in der Handelsstraße zu Gast, um dort seine Gaben an die Kinder zu verteilen. Die Nikolaussackerl spendet die FP Herzogenburg - Manfred Schauer ersucht um Voranmeldung bis Donnerstag, 1. Dezember, unter 0650/4856444, damit dem Nikolaus nicht die Sackerl ausgehen.

Ebenfalls am Samstag, 3. Dezember, kommt er mit der Pferdekutsche zum Feuerwehrhaus in Gutenbrunn. Ab 16 Uhr gibt es dort Glühwein und heiße Getränke, um 17 Uhr wird der Nikolaus erwartet.

Am Dienstag, 6. Dezember, stellt sich Nikolaus um 16.30 Uhr auf dem Herzogenburger Kirchenplatz ein und verteilt die Säckchen, die man in den Herzogenburger Innenstadtgeschäften bis Montag, 5. Dezember, versehen mit dem Namen des Kindes, abgeben kann. Anschließend ist dann Nikolausandacht in der Stiftskirche.