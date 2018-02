Der Wald und die Jagdreviere dienen in der heutigen hektischen und schnelllebigen Zeit immer mehr als Erholungsgebiet für Ruhesuchende. Gleichzeitig bedeutet falsches Verhalten in den Jagdrevieren aber eine Ruhestörung und Gefährdung des Wildes und des Wildbestandes.

Rückblende: Großen Aufschrei gab es Ende November des Vorjahres, als ein Jäger auf einem Feldweg im Gemeindegebiet einen American-Stafford-Mischling erschossen hat, weil er frei herumlief. Die Hundebesitzer behaupteten zwar damals, dass der Hund nur kurz von der Leine gelassen wurde, was aber einige Tage darauf Spaziergänger Werner Pipan, der den Artikel in der NÖN gelesen hatte, widerlegte: „Ich sah zwar den Hund umherlaufen, aber vom Besitzer war weit und breit nichts zu sehen.“

Gerade jetzt, wo der Frühling vor der Tür steht und viele Wildtiere Nachwuchs bekommen und Ruhe brauchen, sollte es selbstverständlich sein, seinen Hund an die Leine zu nehmen, wenn man mit ihm in Wald und Feld unterwegs ist. „Das richtige Verhalten in der Natur einschließlich des Bewusstseins über die mit der Hunde- und Katzenhaltung verbundene Verantwortung sowie gegenseitiges Verständnis sind die Schlüssel eines geordneten Miteinanders in den Jagdrevieren“, so Horst Schlesinger, ein Vertreter der Herzogenburger Jägerschaft.