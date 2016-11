Herzogenburg

Eine Klausur mit allen Beteiligten - Juze-Team, Ekids und Geschäftsführung - gab es in der Vorwoche im Jugendzentrum, wo es um die Frage ging: „Woher kommen wir - wohin gehen wir?“.

Nach einem Rückblick über die vergangenen acht Jahre und dem Ist-Zustand - was läuft momentan - beschäftigte sich die Gruppe hauptsächlich damit, gemeinsam einen Weg in die Zukunft zu finden. Mit regelmäßigen Treffen und mehr Vernetzung möchte man dazu beitragen, mehr jugendliche Gruppen anzusprechen. Vor allem Mädchen sollen dabei etwas im Vordergrund stehen und die Angebote im Sinne einer mitwirkenden Teilnahme mit den Wünschen der Jugendlichen abgesprochen werden.

Girls-Days und Hausaufgabenhilfe

Es gibt auch wieder sogenannte „Girls-Days“ nur für Mädchen sowie eine Tauschbörse, bei der nicht nur Kleidung, sondern auch Schmuck oder Bücher getauscht werden können. „Unter dem Motto: ,Jeder kann nehmen - muss aber nicht geben‘ wollen wir die Jugendlichen zu mehr Eigenverantwortlichkeit erziehen. Man muss nicht unbedingt immer Neues kaufen - man kann auch tauschen, was ja besonders bei Mädchen auch gerne geschieht“, so Juze-Leiter Jörg Eigenbauer.

Außerdem wird jeden Montag von 14 bis 18 Uhr eine Hausaufgabenhilfe angeboten. Es handelt sich dabei um ein kostenloses Angebot, das sich in erster Linie an Jugendliche der Neuen Mittelschule sowie der Polytechnischen Schule richtet. „Es wird professionelle Hilfe angeboten und außerdem lernt man in Gruppen ganz einfach leichter, weil man auch von anderen etwas lernen kann“, erklärte Ayse Arslan das Angebot.

Freizeitbeschäftigung und Hilfe vereint

„Wir wurden in den Schulen schon beworben und verstehen uns als Anlaufstelle für Jugendcoaching, wenn Fragen jeglicher Art auftauchen. Denn wir wollen nicht nur Unterhaltung und Möglichkeiten zur Freizeitbeschäftigung, sondern Hilfe anbieten, wo es nötig ist“, gibt sich Jörg Eigenbauer optimistisch, damit mehr Jugendliche ins Jugendzentrum zu „locken“.