Herzogenburg

Beim jüngsten Treffen der Projektgruppe „Verkehr“ der Stadterneuerung ist unter anderem auch über die Möglichkeit eines Elektro-Fahrdienstes beraten worden.

Die Projektgruppe hat gemeinsam mit dem Verein „Move“ zu einem Infoabend ins „Zeitlos“ eingeladen, wo Michael Pinnow aus Eichgraben, er ist Bezirkssprecher der Grünen, in einer Powerpoint-Präsentation zeigte, wie dieser Fahrdienst in „seiner“ Gemeinde funktioniert - und das bereits seit Herbst 2015. Unter den Interessenten sah man neben den „Move“-Mitgliedern und Regionalberaterin Monika Heindl auch Vizebürgermeister Christoph Artner, die Stadträte Wolfgang Schatzl und Horst Egger und Franz Gerstbauer sowie die Wölblinger Bürgermeisterin Karin Gorenzel und Energieberater Alexander Simader von der Firma „energy changes“.

Das Elektrofahrzeug in Eichgraben wird im Schichtdienst Montag bis Samstag von 7.30 bis 22.30 Uhr zum Zweck des Personentransportes innerhalb des Gemeindegebietes samt Fahrer bereit gestellt und alle im örtlichen Mobilitätsverein angemeldete Personen - und nur diese - können dieses Beförderungssystem benutzen.

Die Mitgliedbeiträge kosten für Passagiere 19 Euro, für Jugendliche von zwölf bis 20 Jahren 9,50 Euro und für Kinder unter zwölf Jahren ein Euro pro Monat. Für Frauen oder Männer mit Führerschein, die sich mindestens für drei Stunden im Monat als Fahrer zur Verfügung stellen müssen, kostet es fünf Euro. Gefahren wird mit einem Renault Zoe mit Rückfahrkamera, Einparkhilfe, Klima und Navi.

7.500 Fahrten in 45 Wochen

Zurzeit gibt es 170 Vereinsmitglieder, davon 70 Fahrer, die sich in einen Schichtkalender eintragen. Bereits in den ersten 45 Wochen wurden 7.500 Fahrten in 1.400 Fahrerschichten durchgeführt und dabei 42.000 Kilometer zurückgelegt.

„Wir hatten zuerst Zweifel, ob wir genügend Fahrer zusammenbringen, aber es gibt überhaupt kein Problem und drei Stunden pro Monat - natürlich können es auch mehr sein - kann jeder aufbringen. Ein Nebeneffekt ist, dass sich die Bevölkerung untereinander besser kennenlernt und der Zusammenhalt gefördert wird.

Genützt wird der Dienst von allen Bevölkerungsschichten: von der älteren Frau, die sich zum Arzt oder Einkauf fahren lässt, bis zum Schulkind, das den Bus versäumt hat - allerdings geht es nur innerhalb des Gemeindegebietes. Das System ist einzigartig in Österreich: Mobilität basierend auf der Leistung Freiwilliger mit einem Elektroauto - so etwas gibt es nirgends“, berichtete Michael Pinnow.

Möglichkeiten werden ausgearbeitet

Die Projektgruppe „Verkehr“ wird in den nächsten Monaten eine Möglichkeit ausarbeiten, so einen Elektro-Fahrdienst für Herzogenburg einzuführen, eventuell auch ortsübergreifend, und ihn dann im Frühjahr der Bevölkerung vorstellen. „Wir hoffen auf die Unterstützung der Gemeinde und der Vereine - die Bereitschaft dazu ist da“, so Monika Heindl.

Und Verkehrslandesrat Karl Wilfing meinte dazu: „Das erfolgreiche Fahrdienstmodell in Eichgraben ist für den Klimaschutzpreis nominiert und wäre auch als Mikro-ÖV-System im Traisental eine ideale Ergänzung.“