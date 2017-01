Die NÖ Kindersommerspiele (NÖKISS), die seit vielen Jahren jedes Jahr zu Ferienende mehr als 15.000 Kinder nach Herzogenburg locken, haben vor einigen Tagen wieder einmal einen tollen Preis „abgestaubt“.

„Happy Promotion“, einer der führenden Eventausstatter Österreichs, der unter anderem die Vienna-Fashion-Week, die Starnacht am Wörthersee oder die Salzburger Festspiele ausstattet und seit nunmehr 29 Jahren mit den NÖKISS zusammenarbeitet, hat ihnen den erstmals verliehenen „Happy-Promotion-Event- Award“ in der Kategorie Kreativität verliehen.

Fritz Singer vom Leitungsteam hat den Preis im Namen der NÖKISS entgegengenommen und gemeinsam mit 300 Gästen aus Politik, Wirtschaft und Medien in der Bischofstettner Mehrzweckhalle gefeiert.

Die Laudatio, in der besonders die mehr als 1.000 ehrenamtlichen NÖKISS-Mitarbeiter und deren kreatives Potenzial gelobt wurden, hielt Karl Trabüchler. „Natürlich sind wir stolz darauf - auf so eine lange Partnerschaft dürfen wir das aber auch wirklich sein“, so Fritz Singer nach der Überreichung.