Am vergangenen Montag ging in der Innenstadt einer der drei Märkte über die Bühne, die im Laufe des Jahres ihre Pforten öffnen. Im Februar ist es der Blasiusmarkt, im Mai der Florianimarkt und im November der Martinimarkt, die vom Rathausplatz durch die Kirchengasse bis auf den Kirchenplatz reichen. Ein Standl reiht sich an das andere und es gibt von Geschirr über Bekleidung, Lesestoff, Spielzeug und Süßigkeiten einfach alles.

Während in früheren Jahren die Markttage die für die heimische Geschäftswelt der Renner waren und man in der halben Stadt keinen einzigen freien Parkplatz fand, wird jetzt das Desinteresse von Jahr zu Jahr größer. „Ich habe vor einigen Jahrzehnten in einem Textilgeschäft gearbeitet. So viel Umsatz wie an den Markttagen haben wir das ganze Jahr nicht gehabt“, erzählt eine schon ältere Herzogenburgerin. Doch jetzt herrsche vielfach einfach nur mehr „tote Hose“. Und ein Standler pflichtet bei: „Die Zeiten für uns werden von Jahr zu Jahr schwieriger.“

Ja, es stimmt, früher kamen viele Leute, hauptsächlich Frauen aus dem ganzen Umfeld, um hier ihre Wäsche zu kaufen – und gingen dann zum Günther Karl in die legendäre Eisenhandlung, wo man von der Spitzhacke bis zur kleinsten Schraube alles bekam, um sich die Stücke einpacken zu lassen.

Doch das Einkaufsverhalten hat sich geändert. Man hat Einkaufszentren und ist auf einen Markt nicht mehr angewiesen. Es stirbt ein Stück Tradition.