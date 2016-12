Herzogenburg

Elf Punkte hat die montägige Sitzung des Gemeinderates umfasst, die nach Redaktionsschluss über die Bühne ging. Anberaumt war sie für eine Stunde, danach wurden im Festsaal der Sparkasse verdiente Personen vor den Vorhang gebeten.

Einstimmigkeit dürfte nicht gegeben gewesen sein, denn bei einem Tagesordnungspunkt kam es zu einer symbolischen Ablehnung durch die FP, wie deren Stadtrat Wolfgang Schatzl im Vorfeld der Sitzung ankündigte.

Es geht dabei um die Festsetzung der Tarife für die Nachmittagsbetreuung in den Kindergärten der Stadtgemeinde. Vorgesehen sind mindestens 50 Euro monatlich. Notwendig geworden ist diese Festsetzung - so wie in allen anderen NÖ Gemeinden auch - durch eine Änderung des NÖ Kindergartengesetzes. Schatzl: „Ich weiß, dass diese Tarife von den Gemeinden beschlossen werden müssen, aber es kann nicht sein, dass das Land Förderungen an die Gemeinden streicht beziehungsweise kürzt und die Gemeinden den Bürgern immer höhere Kosten aufbürden müssen.“