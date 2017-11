Premiere für Werner Pipan aus Herzogenburg – er wird am 6. Dezember erstmals als Nikolaus verkleidet Menschen besuchen. Die Zielgruppe von Pipan sind allerdings keine Kinder, sondern die älteren Leute. „Ich werde am 6. Dezember im Elisabethheim als Nikolaus mit den alten Menschen reden“, erzählt Pipan. Sein Ziel ist es, sich mit den Leuten auseinanderzusetzen und ihnen die alten Geschichten wieder näher zu bringen. „Viele Leute erinnern sich durch den Nikolaus an ihre Kindheit“, so Pipan.

Als Nikolaus eingesprungen

Zum „Job“ als Nikolaus ist der Herzogenburger durch seine ehemalige Chefin ins Elisabethheim gekommen. „Der Nikolaus ist heuer ausgefallen und sie hat mich gefragt, ob ich nicht einspringen will“, erzählt Pipan, der seit zwei Jahren in Pension ist und immer wieder neue Aufgaben sucht. Um sich auf seine Aufgabe bestmöglich vorzubereiten, hat der Herzogenburger eine Nikolaus-Schulung bei der Diözese St. Pölten absolviert, die von der Katholischen Jungschar und der Katholischen Männerbewegung veranstaltet wurde.

„Die Schulung hat sich natürlich zum großen Teil an Nikoläuse gerichtet, die Kinder besuchen“, sagt Pipan. Er habe allerdings viel mitnehmen können, was die Abläufe betrifft. „Und einige Geschichten werde ich auch sehr gut verwenden können“, meint Pipan.

Neben pädagogischen Hinweisen und einer Präsentation des Lebens des Heiligen gab es viele konkrete Tipps. Auch praktische Fragen wie zum „Vermummungsverbot“ wurden gestellt.

Peter Haslwanter verwies abschließende darauf, dass es dem Nikolaus um die Nächsten- und Gottesliebe gehe. Er sei ein Vorbild und erinnere auch heute daran, auf Menschen in Not zu schauen. Beim Nikolaus gehe es auch um die Frage, wie man anderen helfen könne.