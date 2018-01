„Ich war unterwegs, um meine Familie in Frankreich zu besuchen“, sagt ein 22-jähriger Rumäne vorm Richter. Auf seiner Reise machte er zwei Mal in NÖ Halt, um Werkzeug und Baumaschinen mitgehen zu lassen. Neun Mal schlug er insgesamt zu und sitzt nun wegen schweren Einbruchsdiebstahls vorm Richter.

In Handschellen wird der Rumäne zum Prozess gebracht. „Ich bin Erntehelfer, verdiene nur 150 Euro im Monat und das ist mein erster Auftritt vor Gericht“, sagt er zum Richter. Letzteres glauben will dieser ob des Strafregisters des Angeklagten nicht. „Und warum verbüßen Sie dann gerade eine Haftstrafe?“, fragt er verwundert. Da gibt der 22-Jährigen dann doch zu, sich schon als Krimineller geübt zu haben: „Ich wurde in Wien erst vor kurzem verurteilt, zu zehn Monaten Gefängnis.“

Ob er geständig ist zu den Einbrüchen in NÖ? „Ich bekenne mich schuldig zu allen Fakten, ich habe das alles nur für meine Kinder gemacht“, sagt er und gibt zu, heuer am 14. Juni in Oberndorf/Ebene Werkzeug aus drei Lastwägen gestohlen zu haben, bei drei Firmen eingestiegen zu sein und die Heckscheibe eines Autos eingeschlagen zu haben, um an Beute zu gelangen. Einen Baucontainer knackte er in Herzogenburg und sackte Werkzeug ein. Am 9. Juli schlug er in St. Pölten zu, stieg dort auf einer Baustelle in zwei Container ein.

Wir waren immer zu dritt“

Allein war der 22-Jährige bei seinen Aktivitäten nicht. „Wir waren immer zu dritt“, erzählt er. Die Mittäter gaben Fersengeld und sind untergetaucht. „Ich kenne nur ihre Spitznamen“, will der Rumäne über sie nichts preisgeben.

Was mit der Beute im Wert von mehreren tausend Euro passiert ist? „Die haben wir an einen rumänischen Lkw-Fahrer verkauft um 500 Euro, ich habe davon nur 80 Euro bekommen, aber ich war trotzdem zufrieden“, so der Angeklagte.

Seine Verteidigerin bittet um Milde. „Mein Mandant verspürt gerade das Haftübel und wird auf den rechten Weg zurückfinden“, meint die Rechtsanwältin.

Der Richter verhängt über den 22-Jährigen sechs Monate unbedingte Zusatzstrafe. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.