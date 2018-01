Für den Brunnen: Josef Sonnleitner. | NOEN

„Sehr geehrter Herr Bürgermeister, Stadt- und Gemeinderäte, wie bekannt, komme ich selten um ein persönliches Anliegen, sondern ich setzte mich besonders für das Aussehen meiner Stadt ein“: So beginnt der Brief, den kürzlich Josef Sonnleitner an VP-Stadtrat Josef Ziegler mit der Bitte um Weiterleitung übergeben hat.

Sonnleitner geht es in dem Brief wieder einmal um die Schirmbar, die zwar jedes Jahr zahlreiche Besucher anlockt, die aber laut ihm die attraktive Innenstadt verschandelt. Stattdessen wünscht sich der Direktor des Hametner Bauernmuseums, dass dort der sogenannte „Ohrwaschelbrunnen“ wieder aufgestellt wird, der Jahrzehnte die Südseite des Rathausplatzes zierte, aber im Zuge der Platz-Neugestaltung dort entfernt wurde.

„ Skulptur statt Schirmbar“

Doch Sonnleitner kritisiert in seinem Brief nicht nur, sondern lobt auch: „Mir ist es auch peinlich, wenn ich nach vielen Gesprächen mich an die Zeitung wenden muss, um etwas zu erreichen, auch ersuchte ich Sie, dass Sie die mickrigen Blumentröge am Rathausplatz attraktiver bepflanzen – aber ergebnislos! Es freut mich aber besonders, dass Sie den Entschluss gefasst haben, ein neues Rathaus zu bauen. Für diese Tat bitte ich Sie zum Vorhang, ich bin von diesem futuristischen Bau begeistert. Wenn Sie nun auch noch den Ohrwaschelbrunnen zu diesem außergewöhnlich gelungen Rathaus stellen, ist Ihnen eine Standing Ovation sicher. Dieses von dem St. Pöltener weit übers Land hinaus bekannten Künstler Herfert geschaffene Kunstwerk, wäre der Tupfen auf dem i für unseren Rathausplatz. Da dieser Platz nach einer Skulptur ruft und wir eine haben, steht nichts mehr im Weg, um diese Tat zu verwirklichen.“

3000 Euro als Spende in Aussicht

Gegen den Brunnen: Franz Zwicker. | NOEN

Doch Sonnleitner geht noch weiter: „Weil immer wieder behauptet wird, dass ich nur fordere, möchte ich mit der Behauptung aufräumen. Deshalb sind meine Familie und ich bereit, für dieses Vorhaben 3000 Euro zu spenden. Es wäre eine Freude für mich, mit Ihnen bei einem Fass Bier, welches ich sponsern würde, die Rückkehr dieses Kunstwerkes, 2018 zu feiern.“

Auf Nachfrage der NÖN beim Stadtoberhaupt, wie es jetzt mit der Rückkehr ausschaut, fiel SP- Bürgermeister Franz Zwicker nicht gerade in einen Begeisterungstaumel und es dürfte wohl – wenn überhaupt – noch einige Jahre dauern, bis der Wunsch des Sepp Sonnleitners trotz Sponsoring in Erfüllung geht.